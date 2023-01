《Rick and Morty》創作者涉家庭暴力被踢出局　招牌配音恐成絕響

知名的美國動畫《Rick and Morty》(中釋《瑞克和莫蒂》)的創作者和執行製片人、以及主角配音Justin Roiland 因涉及家庭暴力與非法監禁而引起廣泛注意。《Rick and Morty》這套動畫始於2013年,至今其播出6季,其中的原創性、哲學性和幽默元素,令它成為了一套受歡迎的作品。



《Rick and Morty》創作者Justin Roiland 涉及家庭暴力與非法監禁。(IG圖片)

日前(25/01)《Rick and Morty》製作方於Twitter發出聲明,寫道:「Adult Swim 終止了與Justin Roiland的合作。我們將會繼續製作《Rick and Morty》。有天份以及努力的團隊正在忙於第七季的製作。」製作《Rick and Morty》的工作室Adult Swim已確定Justin Roiland的離開,而他所負責的Rick以及Morty的配音工作亦會交由其他配音員負責。

《Rick and Morty》的創作者和執行製片人、以及主角配音Justin Roiland 因涉及家庭暴力與非法監禁而引起軒然大波。(Twitter截圖)

據報道指,42歲的Justin Roiland 在 2020 年遭美國加州地方檢察官提起刑事訴訟,指控 Roiland犯有一項家庭暴力重罪,以及一項透過威脅、暴力、欺詐方式進行的非法監禁重罪,同年Roiland以 5 萬美元的保釋金獲釋,但仍被法院強制繳交槍械與限制不得接近被害人。

《Rick and Morty》為一套廣受歡迎的美國動畫。(網上圖片)

Justin Roiland此次不僅失去了《Rick and Morty》的製作及配音工作,連帶由他一手創立的遊戲工作室也將他踢出局,因為官司以及形象破產,所以他不得不請辭工作室執行長一職。