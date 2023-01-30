愛回家丨84歲孫慧蓮單親養大3女　孫女同婆婆餅印樣入大學籃球隊

孫慧蓮憑著《愛·回家之開心速遞》中「食屎陳師奶」一角而廣為人知，連富商劉鑾雄都有留意她的演出。孫慧蓮（孫老師）入行前是一位小學老師，曾經擔任過訓導主任，主要負責教授體育科；單親養大3女，在98年退休後決定重拾演藝夢想，靠做臨時演員闖出一片天。

最近「陳師奶」甚少在《愛·回家》出現，原來她去美國三藩市探望女兒和孫兒，並橫誇聖誕和新年喜慶節日，享受天倫樂。

孫慧蓮去咗美國探女兒同乖孫。（受訪者提供）

身在三藩巿的孫老師接受《香港01》訪問，透露已經去美國近2個月，準備2月2日返香港，再投入工作。此行主要是探望女兒和孫仔孫女，她說：「因為大女可以喺屋企工作，我嚟到就可以多啲時間陪我，大家都對我照顧周到。」期間他們一家還到了東岸探望大孫女，孫老師一提起乖孫就好開心：「始終女仔比男仔細心，去邊都會扶我，叫我小心。」

見孫女個樣同婆婆餅印一樣，臉圓圓有福相，而且生得好高大，目測身高超過170cm，高過婆婆一個半頭。原來孫女是大學籃球代表隊，還喜歡打哥爾夫球和拉小提琴，興趣多原化。孫慧蓮說：「孫女喺麻省一個小鎮升讀大學二年班，雖然唔係咩名牌大學，但佢可以喺課餘以外打籃球，佢入咗學校嘅藍球隊，我都去咗睇其中一場比賽，好刺激，真係睇到我心都跳出嚟。」

兩婆孫連笑容都好一致。（受訪者提供）

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問有沒有打算移民？孫老師說：「我以前供咗3個女去英國讀書，其中一個學士、一個碩士，而二女就返咗嚟香港。80年代我已經可以申請移民，但我婉拒咗，因為我都係鍾意香港，依家人老咗更加唔想麻煩啲後生，慶幸我呢個年紀，仲可以一個人飛去美國探佢哋。」孫老師直言一個老人家坐飛機遇到好多驚險事，幸得好多「粉絲」相助，最後有驚無險。

孫老師赴美探班兩個女，同埋啲孫，三代同堂好熱鬧。（受訪者提供）

在《愛回家》劇中，陳老師飾演一名諸事八卦陳師奶，外貌完全看不出她已經84歲，而劇中老公陳生（黃志榮飾）今年只得69歲，與孫老師相差15年，但二人拍埋一齊卻零違和感。孫老師直言她和黃志榮都是由前助導臨時拉夫找來的臨時演員，她笑謂：「我唔肯認老架，我都唔知老公幾大，但為咗呢個角色我都keep住染白頭髮，望落後生啲。」由於此角色要經常出現，並需要連戲，所以孫老師即使是臨時演員都要向公司請假，她說：「我臨飛之前都有同公司請假，無論點都要有交帶，工作要有責任心，呢個角色我唔做搵邊個做？！」

「陳生」黃志榮今年69歲，與84歲嘅孫老師相差15年，但二人拍埋一齊卻零違和感。（電視截圖）