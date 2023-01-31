劉德華老婆大馬億萬表妹超強閨蜜團　有嚴紀雯林心兒拜年缺何超盈

劉德華太太朱麗倩出生富裕家庭，舅父陳志遠是馬來西亞十大富豪之一，劉德華愛錫老婆，幾乎每年都會陪朱麗倩回大馬拜年，今年更被拍到在陳志遠陪同下到甲洞慈濟靜思堂祈福。

有傳劉德華與朱麗倩早在1986年在吉隆坡經朋友介紹下訂下情緣！（圖片來：視覺中國）

朱麗倩表妹、陳志遠女兒陳雪鈴有「大馬最美千金」之名，據悉年紀輕輕已坐擁30億身家，老公是納莎集團（Naza Group）副執行主席法立（Faliq Nasimuddin），誕下一子一女，湊成好字，絕對算得上是人生贏家。年初二她曬出剛出生兒子照，難掩幸福之情。

大馬億萬富豪陳志遠的千金陳雪鈴（Instagram／＠chrystan_x）

而仁濟醫院前主席嚴玉麟的千金嚴紀雯（Carmen） 近日飛到吉隆坡，探望閨蜜陳雪鈴新生兒兼拜年之餘，更曬出與陳雪鈴長女Arianna合照，身為Arianna契媽的嚴紀雯親密地攬住契女錫錫，又封了大利市給Arianna。Carman發文道：「Reunited with MY baby 🥧, YOU are a ray of sunshine☀️ that brightens up my HEART❤️#SayangKaiMa🥰」。

契媽嚴紀雯（Carmen）飛到吉隆坡探陳雪鈴長女Arianna。 （IG@carmenyim）

GUCCI恤衫要價港幣過萬元。（網上圖片）

嚴紀雯穿上GUCCI恤衫，從網上資料顯示，這件恤衫都要過萬元一件。而陳雪鈴都是GUCCI粉絲，2020年陳雪鈴搞花費6位數的Baby Shower派對，送給賓客禮物便是GUCCI化妝袋。另外，嚴紀雯穿得DIOR白波鞋索價9200元港幣。

好富貴！（DIOR官網）

除了嚴紀雯外，賭王千金何超盈、寰亞集團老闆林建岳與前妻謝玲玲的次女林心兒，都是陳雪鈴閨蜜，何超盈誕下女兒「荷包蛋」後經常探望，另外三人均成為了契媽。今次林心兒都有現身與閨蜜相聚，但聚會照中就不見何超盈。

林心兒都有出現。（IG@elly）

嚴紀雯早於2019年便嫁給了家族經營建材生意的太子爺Jeffrey，嚴紀雯穿上中式裙褂，雙手及頸上戴了近30隻龍鳳鐲，極之富貴，而文詠珊 （Janice Man）都出席任伴娘，真是有錢又有臉。

重溫嚴紀雯戴30隻龍鳳鐲出嫁靚相，以及「最美伴娘」Janice ：