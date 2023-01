劉德華老婆大馬億萬表妹超強閨蜜團　有嚴紀雯林心兒拜年缺何超盈

劉德華太太朱麗倩出生富裕家庭,舅父陳志遠是馬來西亞十大富豪之一,劉德華愛錫老婆,幾乎每年都會陪朱麗倩回大馬拜年,今年更被拍到在陳志遠陪同下到甲洞慈濟靜思堂祈福。

有傳劉德華與朱麗倩早在1986年在吉隆坡經朋友介紹下訂下情緣!(圖片來:視覺中國)

朱麗倩表妹、陳志遠女兒陳雪鈴有「大馬最美千金」之名,據悉年紀輕輕已坐擁30億身家,老公是納莎集團(Naza Group)副執行主席法立(Faliq Nasimuddin),誕下一子一女,湊成好字,絕對算得上是人生贏家。年初二她曬出剛出生兒子照,難掩幸福之情。

大馬億萬富豪陳志遠的千金陳雪鈴(Instagram/@chrystan_x)

而仁濟醫院前主席嚴玉麟的千金嚴紀雯(Carmen) 近日飛到吉隆坡,探望閨蜜陳雪鈴新生兒兼拜年之餘,更曬出與陳雪鈴長女Arianna合照,身為Arianna契媽的嚴紀雯親密地攬住契女錫錫,又封了大利市給Arianna。Carman發文道:「Reunited with MY baby 🥧, YOU are a ray of sunshine☀️ that brightens up my HEART❤️#SayangKaiMa🥰」。

契媽嚴紀雯(Carmen)飛到吉隆坡探陳雪鈴長女Arianna。 (IG@carmenyim)

GUCCI恤衫要價港幣過萬元。(網上圖片)

嚴紀雯穿上GUCCI恤衫,從網上資料顯示,這件恤衫都要過萬元一件。而陳雪鈴都是GUCCI粉絲,2020年陳雪鈴搞花費6位數的Baby Shower派對,送給賓客禮物便是GUCCI化妝袋。另外,嚴紀雯穿得DIOR白波鞋索價9200元港幣。

好富貴!(DIOR官網)

除了嚴紀雯外,賭王千金何超盈、寰亞集團老闆林建岳與前妻謝玲玲的次女林心兒,都是陳雪鈴閨蜜,何超盈誕下女兒「荷包蛋」後經常探望,另外三人均成為了契媽。今次林心兒都有現身與閨蜜相聚,但聚會照中就不見何超盈。

林心兒都有出現。(IG@elly)

嚴紀雯早於2019年便嫁給了家族經營建材生意的太子爺Jeffrey,嚴紀雯穿上中式裙褂,雙手及頸上戴了近30隻龍鳳鐲,極之富貴,而文詠珊 (Janice Man)都出席任伴娘,真是有錢又有臉。

