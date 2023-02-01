Do姐自肥成功與《黑幫少爺愛上我》主角集郵　興奮大呼願望成真

Do姐近年迷上看BL劇，尤其極迷戀泰劇《黑幫少爺愛上我》中的兩位男主角Mile和Apo，過去她都曾多次表達愛意！昨晚（31日）她終於願望成真與兩位男神見面，獲邀擔任《黑幫少爺愛上我》香港粉絲見面會的特別嘉賓，不但在台上訪問到Mile和Apo，又向兩人派利是，事後她更「自肥」成功翹住兩人合照，網民大呼：「恭喜Do姐願望成真！」



Do姐做《黑幫少爺愛上我》香港場嘉賓 少女心滿瀉冧爆：好開心！

Do姐和Mile合照。（IG：@do_do_cheng）

翹到Apo實一實。（IG：@do_do_cheng）

Mile轉載與Do姐的合照。（IG：@do_do_cheng）

Do姐完騷之後，在Instagram急不及待上載與Mile和Apo的合照，並發文寫道：「我的願望實現了！我親眼見到他們，在舞台上採訪他們！（My wish came true! I got see them in person and interview them on stage!）」Do姐又逐一與他們單人合照，更翹住他們的手臂，盡顯滿滿的少女心。Mile和Apo亦留言感謝Do姐對他們的喜愛，Mile更轉載了他們的合照，成功獲偶像「翻牌」！

Mile和Apo亦留言感謝Do姐對他們的喜愛。（IG：@do_do_cheng）