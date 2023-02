Do姐自肥成功與《黑幫少爺愛上我》主角集郵　興奮大呼願望成真

Do姐近年迷上看BL劇,尤其極迷戀泰劇《黑幫少爺愛上我》中的兩位男主角Mile和Apo,過去她都曾多次表達愛意!昨晚(31日)她終於願望成真與兩位男神見面,獲邀擔任《黑幫少爺愛上我》香港粉絲見面會的特別嘉賓,不但在台上訪問到Mile和Apo,又向兩人派利是,事後她更「自肥」成功翹住兩人合照,網民大呼:「恭喜Do姐願望成真!」



Do姐做《黑幫少爺愛上我》香港場嘉賓 少女心滿瀉冧爆:好開心!

Do姐和Mile合照。(IG:@do_do_cheng)

翹到Apo實一實。(IG:@do_do_cheng)

Mile轉載與Do姐的合照。(IG:@do_do_cheng)

Do姐完騷之後,在Instagram急不及待上載與Mile和Apo的合照,並發文寫道:「我的願望實現了!我親眼見到他們,在舞台上採訪他們!(My wish came true! I got see them in person and interview them on stage!)」Do姐又逐一與他們單人合照,更翹住他們的手臂,盡顯滿滿的少女心。Mile和Apo亦留言感謝Do姐對他們的喜愛,Mile更轉載了他們的合照,成功獲偶像「翻牌」!

Mile和Apo亦留言感謝Do姐對他們的喜愛。(IG:@do_do_cheng)