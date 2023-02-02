陶大宇鬆口再提感情事 疑有結婚打算：我都需要一個完整嘅家庭

陶大宇向來低調處理感情事，但近日頻頻鬆口，似乎真係好事近。（鄺鈺瑩攝）

陶大宇與圈外女友拍拖15年，一直都低調處理感情事，但日前他接受訪問時，言談間表示「結婚我唔會唔結」。今日（2日），陶大宇現身大坑，祝賀前天堂鳥成員葉泓聲(Gordon）咖啡店開業時，再次被問及婚訊，他笑言向來甚少提及感情事，只不過剛好被問起，加上新年。「都係想祝福㗎啫，同埋齊齊整整，我覺得無咩所謂，因為大家都知道，所以同人分享下，答到咪答。」

前天堂鳥成員葉泓聲（Gordon）及陳樂榣（Ally）的咖啡店於大坑開業，多位圈中好友到賀。（鄺鈺瑩攝）

問到會否打算在情人節實行更多計劃，他笑言情人節年年都有。「我覺得最緊要係生活得開心，同埋我都需要一個完整嘅家庭，唔係話而家唔完整，呢個世界冇話好，只有更好，希望捉住呢個心態。不過未行動住嘅，我唔想求其，順其自然啦，好似好老土但又好啱用，因為我都幾廿歲，呢個階段最緊要開心。」

陶大宇原來與Gordon媽媽熟稔，故咖啡店試業時，已到場支持。（鄺鈺瑩攝）

另外，提到與Gordon 的淵源，陶大宇透露是因為認識對方的媽媽。「不過佢能歌善舞，我就專注拍戲，好少機會碰頭。但我同佢媽咪都熟，所以佢試業時我都有落嚟。」不過問到如果Gordon 有意開分店，會否投資做股東時，陶大宇就話自己唔太遖合做生意。「唔好以為有錢、有名就搞檔嘢，香港係一個好現實嘅社會，你唔可以唔親力親為，因為我同Bobby 以及另一個朋友開過中菜店，係無蝕本，但我覺得唔親力親為，分錢都分得唔開心。你知我哋又好難做樓面幫人落單，既然係咁不如唔好做。」陶大宇又指自己依然熱愛演藝事業，加上如今通關，對於到內地工作不及去年抗拒，故暫不打算搞生意。