本月中踏入68歲的蘇施黃,去年10月自揭患上大腸癌第三期,隨即開始接受化療,積極面對病魔下,蘇施黃已完成最後一次合共4次化療,並在網上與大家更新近況。

蘇施黃接受最後一次化療心情大好。(YouTube/@教煮蘇 This is So good)

不少癌症病人做化療電療都有副作用,蘇施黃在病房拍片仍相當精神,並分享幾次化療以來感受:「第一次化療都OK,第二次最慘入院住咗7日,前後夾埋屙嘔咗11日,記得入院時134磅左右,到出院只剩124磅,連金小姐(金燕鈴)都驚。好在過幾日食返嘢都好快回復磅數。第3次做化療就醒啦,完咗都繼續食止嘔藥,點知又嚟料有新嘢,啲皮膚非常乾,直情除衫時啲皮屑粉飛一樣,腳摸落去好鞋好乾,搽極CREAM都無用。」

蘇施黃食標靶藥令口部麻痺,味覺有點退化。(YouTube/@教煮蘇 This is So good)

即使治療再辛苦,蘇施黃都樂觀面對,原來全受一位已故好友影響:「大部分午餐都係自己煮,又會出去打波,起碼心理上話俾自己知無事。有位朋友曾患8次癌症,我喺佢身上學到好多嘢,唔好問點解會病,點解發生喺自己身上,同埋從不抱怨半句。好似朋友咁佢嘅精神、經歷,教識我地好多,好似食標靶藥唔好直接放入口,用麵包夾住食唔會爛口,我自己就無爛口但就麻痺,食嘢唔太食到味道。」