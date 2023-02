梁朝偉入行40年特輯後日上架　感謝神秘女子：沒有她沒有今天的我

影帝梁朝偉(偉仔)今年是入行第40個年頭,早前他為新戲《風再起時》宣傳,而他昨日(8日)更在微博公布節目《人生半山腰》將會於星期五(10日)中午12時上架,令一眾影迷十分期待。

偉仔日前為新戲《風再起時》宣傳。(陳順禎攝)

偉仔率先在微博發布預告片,片中他與好友莊文強導演一起踩單車及燒烤,莊文強問他要不要喝茶時偉仔搞笑回應:「沒有酒嗎?」可以見到偉仔搞笑的另一面,當中他們亦聊到以前拍戲的往事;偉仔又說:「我那個時候每天工作18個小時,7天沒有睡過覺,拍《英雄》的時候,『嗄』3條韌帶就撕裂了。多痛苦的地方我都去過,我們住在華山,從早上7點鐘爬到下午5點鐘。」可以見到偉仔拍戲的辛酸,每一幕都是辛苦的付出。

偉仔率先在微博發布預告片,片中他與好友莊文強導演一起踩單車及燒烤。(節目截圖)

之後偉仔激動的與莊文強說:「王家衛導演,電影拍了3年那種,我說『阿』跟『唉』有甚麼分別?難道我不會演戲嗎?」莊文強看到偉仔想流淚時:「不要講,流眼淚了!」偉仔表示現在回想起來,對於他是一個體驗。

每一幕都有不少的辛酸。(節目截圖)

鏡頭一轉,偉仔與莊文強坐在營地上,偉仔手持一部平板電腦,有一位女士以英文說出偉仔就像她兒子一樣:「Tony Leung, he like a son to me.」而偉仔聽完更眼泛淚光,不禁用手擦掉淚水然後感動的說:「沒有她沒有今天的我!」雖然預告沒有說這個女人到底是誰,但看得出來這個人對偉仔十分重要。偉仔續說:「其實每個人都很重要的,包括台前幕後。」然後就數出有甚麼人,包括有:五虎將、王家衛導演、張國榮、鮑方叔、星仔、張曼玉、李安、嘉玲。更說:「沒有這些人,就不會成就梁朝偉變成今天的梁朝偉。」至於莊文強問他有沒有想過退休時,預告片中他只「阿」了一聲,留待觀眾之後看《人生半山腰》的播出才知道偉仔會怎麼回覆。

偉仔聽完更眼泛淚光,不禁用手擦掉淚水。(節目截圖)

偉仔在微博分享完預告後再分享入行40的感受:「時間真的過得好快好快,一轉眼我在演員這個崗位上已經做了四十年了。」偉仔更與大家分享未入行前他做過甚麼職業,包括有時裝售貨員及會計等,但最後在演員這個職業上堅持了40年,連他自己都覺得不可思議。

連偉仔自己都覺得入行40年係一件不可思議嘅事。(節目截圖)

偉仔說自己喜歡演戲的原因:「我很喜歡演戲,喜歡挑戰不同類型的電影,不同的角色,其實最開始我喜歡演戲的目的是很自私的,就是找到了一個管道,可以把我壓抑的情感發洩出來。雖然是演戲,但每一個角色裏都包含了我真實的情感。這四十年來,對待每一個電影和每一個角色,我都會全力以赴,把努力看成當然,把幸運看成感激。感激我這麼幸運,能夠和這麼多優秀的導演演員合作,還收穫了這麼多影迷朋友的支持和喜歡。」

偉仔剖白內心世界。(抖音截圖)

最後他亦不忘感謝一班影迷的支持及感性表示:「做這個節目,是想給我演員的四十年留下紀念,也是給喜歡我這麼多年的影迷朋友的一份禮物。回顧這四十年的演員人生,我做了喜歡的事,感到很開心很滿足。也謝謝大家。一直以來的幫助和支持,才成就了今天的梁朝偉,入行40年,人生半山腰,向著山頂再出發!」

偉仔最後他亦不忘感謝一班影迷的支持。(視覺中國)

點撃睇更多梁朝偉嘅照片: