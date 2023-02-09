梁朝偉入行40年特輯後日上架　感謝神秘女子：沒有她沒有今天的我

影帝梁朝偉（偉仔）今年是入行第40個年頭，早前他為新戲《風再起時》宣傳，而他昨日（8日）更在微博公布節目《人生半山腰》將會於星期五（10日）中午12時上架，令一眾影迷十分期待。

偉仔日前為新戲《風再起時》宣傳。（陳順禎攝）

偉仔率先在微博發布預告片，片中他與好友莊文強導演一起踩單車及燒烤，莊文強問他要不要喝茶時偉仔搞笑回應：「沒有酒嗎？」可以見到偉仔搞笑的另一面，當中他們亦聊到以前拍戲的往事；偉仔又說：「我那個時候每天工作18個小時，7天沒有睡過覺，拍《英雄》的時候，『嗄』3條韌帶就撕裂了。多痛苦的地方我都去過，我們住在華山，從早上7點鐘爬到下午5點鐘。」可以見到偉仔拍戲的辛酸，每一幕都是辛苦的付出。

偉仔率先在微博發布預告片，片中他與好友莊文強導演一起踩單車及燒烤。(節目截圖)

之後偉仔激動的與莊文強說：「王家衛導演，電影拍了3年那種，我說『阿』跟『唉』有甚麼分別？難道我不會演戲嗎？」莊文強看到偉仔想流淚時：「不要講，流眼淚了！」偉仔表示現在回想起來，對於他是一個體驗。

每一幕都有不少的辛酸。(節目截圖)

鏡頭一轉，偉仔與莊文強坐在營地上，偉仔手持一部平板電腦，有一位女士以英文說出偉仔就像她兒子一樣：「Tony Leung, he like a son to me.」而偉仔聽完更眼泛淚光，不禁用手擦掉淚水然後感動的說：「沒有她沒有今天的我！」雖然預告沒有說這個女人到底是誰，但看得出來這個人對偉仔十分重要。偉仔續說：「其實每個人都很重要的，包括台前幕後。」然後就數出有甚麼人，包括有：五虎將、王家衛導演、張國榮、鮑方叔、星仔、張曼玉、李安、嘉玲。更說：「沒有這些人，就不會成就梁朝偉變成今天的梁朝偉。」至於莊文強問他有沒有想過退休時，預告片中他只「阿」了一聲，留待觀眾之後看《人生半山腰》的播出才知道偉仔會怎麼回覆。

偉仔聽完更眼泛淚光，不禁用手擦掉淚水。(節目截圖)

偉仔在微博分享完預告後再分享入行40的感受：「時間真的過得好快好快，一轉眼我在演員這個崗位上已經做了四十年了。」偉仔更與大家分享未入行前他做過甚麼職業，包括有時裝售貨員及會計等，但最後在演員這個職業上堅持了40年，連他自己都覺得不可思議。

連偉仔自己都覺得入行40年係一件不可思議嘅事。(節目截圖)

偉仔說自己喜歡演戲的原因：「我很喜歡演戲，喜歡挑戰不同類型的電影，不同的角色，其實最開始我喜歡演戲的目的是很自私的，就是找到了一個管道，可以把我壓抑的情感發洩出來。雖然是演戲，但每一個角色裏都包含了我真實的情感。這四十年來，對待每一個電影和每一個角色，我都會全力以赴，把努力看成當然，把幸運看成感激。感激我這麼幸運，能夠和這麼多優秀的導演演員合作，還收穫了這麼多影迷朋友的支持和喜歡。」

偉仔剖白內心世界。(抖音截圖)

最後他亦不忘感謝一班影迷的支持及感性表示：「做這個節目，是想給我演員的四十年留下紀念，也是給喜歡我這麼多年的影迷朋友的一份禮物。回顧這四十年的演員人生，我做了喜歡的事，感到很開心很滿足。也謝謝大家。一直以來的幫助和支持，才成就了今天的梁朝偉，入行40年，人生半山腰，向著山頂再出發！」

偉仔最後他亦不忘感謝一班影迷的支持。（視覺中國）

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