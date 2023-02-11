金像獎獲兩項提名Edan當贏咗　Anson Lo肉赤神徒為自家品牌排通宵

MIRROR今日 （11/2）以白馬王子Look現身購物平台活動，即席跳唱新歌《Go Green》之餘，又在台上玩「快問快答」考默契。不過姜濤因身體不適缺席，11子接受訪問時亦有透露姜濤的情況，並大派定心丸表示他狀態OK。



姜濤臨時缺席，12缺1。（鄺鈺瑩攝）

而「第41屆香港電影金像獎」日前公布入圍名單，Edan（呂爵安）和Jer（柳應廷）雙雙入圍最佳新演員，Edan更憑《闔家辣》和《過時過節》獨佔兩個新演員提名，他感謝大家的支持坦言沒有想過能入圍：「入圍對我哋嚟講係好大嘅肯定，同埋真係當贏咗，已經夠開心。」Jer同樣表示好開心：「演技方面得到肯定。（Edan有兩個提名著數啲定你著數啲？）佢有型啲有兩個格仔。」Edan隨即回應：「阿Jer有型啲，我睇好阿Jer。」至於姜濤未能成功入圍新演員，Edan坦言有少少可惜：「但唔到我哋控制，同埋佢歌曲獎都入圍咗，戥佢開心。」

對於奪獎的信心，Edan直言：「冇諗過。（拉票會拉邊套戲？）我選擇唔拉票。隨緣啦，入咗圍已經係好大肯定。」袁澧林（Angela）亦憑《窄路微塵》入圍最佳女主角，問到是否睇好對方時，Edan表示：「嗰五強都好強，我估對佢嚟講都係好大肯定，我未睇晒5部作品，所以都唔敢下定論。（有冇睇《窄路微塵》？佢做成點？）有睇，做得好，影后入圍喎，阿Jer都做得好。」

Edan憑《闔家辣》和《過時過節》獨佔兩個金像獎新演員提名，他坦言：「真係當贏咗」。（鄺鈺瑩攝）

AK（江𤒹生）和Ian（陳卓賢）將於5月夥拍陳蕾一同開騷，AK透露與Ian目前正忙於《冰上火花》的拍攝，稍後便會跟陳蕾開會傾演唱會細節：「嗰日影Poster都有同陳蕾少少討論過想做咩。」Ian同樣表示未有時間構思音樂會細節：「拍緊劇，拍完劇可能會接住其他工作，都冇乜時間休息，暫時未傾演唱會嘅嘢。」AK再三呼籲粉絲們不要買黃牛，至於會否為演唱會推出合唱歌，Ian和AK說：「研究下呢個可能性。」

AK和Ian將於5月夥拍陳蕾一同開騷。（鄺鈺瑩攝）

最近有網民留意到Alton（王智德）IG「追蹤中」的人數只剩下17人，他解釋只是想「專心啲」：「之前Follow得太多嘢，有時有啲攰，有啲社交疲勞，留得底都係重要嘅人。（ERROR Dee哥都冇嘅？）唔重要囉，哈哈。慢慢嚟，等我慢慢適應番。冇咩特別原因，多謝關心。」

Alton IG「追蹤中」的人數只剩下17人，他解釋只是想「專心啲」。（鄺鈺瑩攝）

Anson Lo（盧瀚霆）將於2月14日情人節，舉行自家服裝品牌「ALLOVER」見面會。得知有神徒今日已經開始排隊，Anson Lo坦言好肉赤：「係一件好辛苦嘅事，好想大家注重自己身體多啲先，擺自己做第一位先，我明白大家好想見我，見到大家好緊張當日流程、好多concern，我冇辦法承諾所有嘢，但2月14號我會做一個最possible安排畀大家見到我。」