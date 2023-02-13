風再起時｜梁朝偉憶翁子光邀約有誠意　圍讀首日郭富城迎大女出世

年度鉅作《風再起時》，是以全新視覺及技術描繪上世紀六十年代香港警隊「四大探長」事跡的史詩式製作，兩大影帝巨星郭富城、梁朝偉分別飾演磊樂及南江，細膩演繹一代梟雄的起落。二人接受鄭丹瑞訪問時，梁朝偉憶述當年翁子光導演誠意十足邀請參演。

郭富城、梁朝偉接受鄭丹瑞訪問宣傳新作《風再起時》。

梁朝偉回想：「記得喺上海拍緊戲，翁子光拎住劇本上嚟搵我一齊食午餐，接過劇本後都唔記得有無當場睇，我就問佢可唔可以睇下你上一套戲，睇完《踏血尋梅》覺得嘩，都幾正喎，就覺得不如大家一齊拍套戲啦。」阿王在鏡頭後透露2018年電影製作隊到達內地片廠，演員一起圍讀的第一天就收到電話指大女快要出生，於是他只好跟團隊請假趕回香港見證第一個孩子出生。他回憶說，他當時覺得很不好意思，反而各位演員都齊聲恭喜他升格為父親，令他覺得好溫暖。他感嘆轉眼間，拍攝已經過了5年，《風再起時》上映的今年，大女也已經5歲，時間過得真快。

梁朝偉憶翁子光拎住劇本到上海，誠意十足。

原來圍讀第一日郭富城大女就準備出世，要馬上趕返香港。

兩位影帝原來因為翁子光導演向他們提起，才記起30多年前在《都市方程式》有一日拍攝之緣，今次拍攝《風再起時》是他們首次正式合作。阿王一直好欣賞偉仔，在鑽研演技的時候看了很多優秀作品，仔細觀察優秀演員的特質，偉仔絕對是個好榜樣，《無間道》是阿王其中一部好鍾意的電影，阿王很喜歡偉仔，所以偉仔每部電影他都看過。因此，他也很期待偉仔的演出，合作過後偉仔果然如他想像一樣出色。他大讚偉仔是個天生的演員，很有魅力，演出很有說服力，合作過後更欣賞對方。而偉仔則很欣賞阿王的工作態度；磊樂角色跨度很大，要演出角色多個階段，阿王都完全駕馭得到。他又讚阿王對演出有自己想法，拍戲就是想要這樣事前已經做好準備的對手。

兩位影帝原來因為翁子光導演向他們提起，才記起30多年前在《都市方程式》有一日拍攝之緣，今次拍攝《風再起時》是他們首次正式合作。

談到關於四大探長的事蹟過去也被翻拍過，阿王表示因為翁導演的創作、劇本以及拍攝手法，令電影變得有別過往的電影。他在演出時根據劇本演出， 配合導演拍出他想要的效果。他要演出磊樂30歲至80歲的變化，是個好大挑戰，讓他留下好多難忘回憶。偉仔表示電影最有趣是以四大探長為題材，但又不需如實演出人物，可以二次創作。他認為南江可以代表當時香港社會那些接受西方教育，培養作為精英的知識份子，磊樂則代表當時的基層。阿王笑說《風再起時》好浪漫，偉仔認為電影好得意，不只史詩式、跨度大，劇本對每個人物都有深刻描寫。

梁朝偉笑說導演翁子光一定以為彈琴好易，他練琴時久不久就「發癲」傳訊息給導演，跟導演說練到想跳樓。（《風再起時》劇照）

旦哥提到兩位影帝分別要為演出學踢踏舞和鋼琴，追問導演是否不斷鞭策二人，他們有無試過和導演「反面」。偉仔笑說導演一定以為彈琴好易，他練琴時久不久就「發癲」傳訊息給導演，跟導演說練到想跳樓。導演只好安撫他沒事，偉仔的家只有三層高，跳了也不會死。