《愛回家》Heidi關嘉敏進修演技 海俊傑期望通關後增加商演

日前天盟娛樂公司舉行開年飯聚，除了公司公司一眾旗下藝人：海俊傑、關嘉敏、葉泓聲、龔柯允、陳善渝及朱斐斐出席外，老闆培哥更邀請了一眾好友同慶賀新年，當中包括 : 陳曉東、彭競馳、鄭世豪、鄧禮廸

天盟娛樂公司舉行開年飯聚，（右）鄭世豪、葉泓聲、葉泓聲、彭競馳、海俊傑、陳曉東，關嘉敏、龔柯允、朱斐斐、陳善渝一同出席。

另李施嬅因收到外國客戶邀請飛往工作關係未能出席，但出發前已一早致電老闆培哥和同事拜年，希望今年大家工作順利，身體健康。席間一眾藝人談笑甚歡，場面非常熱鬧。今年比以往更齊人，老闆培哥即場大派大利是，席間更是大開金口唱旗下歌手嘅歌曲，令場面一度推到高峰，大家都玩得好開心。

李施嬅要到外地工作，未能參與開年飯。

問到最近頻頻在《愛回家》出現既關嘉敏新一年方向 :「好感恩可以加入呢個大家庭。好開心見到公司不斷壯大。更要多謝得到客戶支持，之前可以同《愛回家》劇中既男朋友壯B(焦浩軒)拍左個廣告，之後又接到不少活動及商演，真係一個好開始。亦希望今年可以喺演戲上面有突破，所以都報左戲劇班進修，為將來發展自己更多不同既可能性作出準備。」而海俊傑被問到新一年有咩新計劃時表示:「宜家全面通關，都有不少商演客戶詢問當中，新一年亦希望可以有機會再拍電影進軍大銀幕，比觀眾朋友認識更多方面既我。」