陳自瑤忙練歌拍YT片　爆女兒學校老師都係fans：你老師有睇咩？

陳自瑤（Yoyo）今日（16/02）出席慈善晚宴，她接受《香港01》訪問時表示最近忙於練歌。她坦言最近幾年很少出國登台，所以現在就要為了將來有機會的演出而做好準備。她說：「前排做過演唱會嘉賓，就算今晚都要唱歌，所以最近要pick up返。」



陳自瑤（Yoyo）早前奪得KOL獎。（陳順禎 攝）

她表示，最近練習《我的驕傲》、《喜歡你》這些有正能量的歌曲。她也表示，唱舊歌較多人認識。她說：「揀歌有時好難，要人識又要自己鍾意，要有共嗚就要揀一啲大家識嘅，咁先會有啲反應㗎嘛，哈哈。」

陳自瑤（Yoyo）最近忙於練歌。（陳順禎 攝）

陳自瑤（Yoyo）自言以前較多登台騷，所以開關後也希望會多些同類工作。那麼小朋友怎麼辦？她就回答，自己出國多數只會去一個星期左右，不必太擔心。她說：「都OK，最多都係一個禮拜，當去個旅行，基本上都唔會太耐。」

陳自瑤（Yoyo）好靚呀。（陳順禎 攝）

早前陳自瑤得到一個KOL大獎，她表示自己目標希望IG可以達成100萬followers，而且最近她也忙於製作自己的YouTube頻道影片，不過最令她驚喜，莫過於是小朋友的老師也有留意。她說：「小朋友話老師見到我攞咗KOL獎，我話：『吓？你老師有睇咩？你老師都有follow我？』」不過Yoyo就表示小朋友的老師是女老師。

陳自瑤（Yoyo）直言原來女兒學校惠師也有留意她。（陳順禎 攝）

做YouTuber經常有俗稱的「流量密碼」，即是浸溫泉、沙灘泳衣之類的題材，問到Yoyo會不會嘗試時，她回答：「呢啲TVB旅遊節目都有喎，叫公司畀我拍咪得囉！」她也表示連詩雅早就找了她加入結婚的姊妹團。