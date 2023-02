樂壇教父Uncle Ray生前指定公祭　臨終前杜麗莎錄下歌聲緩解痛楚

有「樂壇教父」之稱的 Uncle Ray(Ray Cordeiro)於 1 月 13 日與世長辭,其乾兒子兼助手周舜河(Andy)接受香港電台第一台《舊日的足跡》訪問時表示,正努力和治喪委員會一起辦好 Uncle Ray 的身後事。他透露 Uncle Ray 指定要安排公祭,因為自己在香港多年,是公眾人物,故喪禮要有部份時間留給公眾。UncleRay 的公祭已定於 2 月 23 日下午 4 時至 6 時舉行。

Andy 稱:「去年底,Uncle Ray 身體不適,很多好友到醫院探望,病房猶如一個主題樂園。第一位是戴健文(前副廣播處長),後來有張敏儀大姐、區瑞強、肥媽、鄭東漢、杜自持、Joe Junior、新哥(張文新)和淑梅(車淑梅)等。我想特別向杜麗莎道謝,她當時知道 Uncle 留醫,也知道 Uncle 喜歡聽她唱歌,雖然人在外地,也每隔幾天錄一些歌給 Uncle 聽。最後那個早上,她知道 Uncle 情況不妙,一個小時錄了 5、6 首歌傳送過來……1 月 13 號凌晨 4 時,Uncle 第一次要求打止痛針,之後便沒有醒過。直至 9 時多,我播杜麗莎的《Dream a little dream of me》,他醒了,飲了奶,吃了半個芒果。中午肥媽到了,甥孫女都來了,我趕回家煲湯,也不知道可以煲多少次。踏進家中即收到電話要我回去。當天下着大雨,我提醒自己不要急、不要亂、不要快、不要撞,去到醫院我衝上樓,當時他的指數已經跌到零,我和他單獨談了 10 至15 分鐘,其他人進來,我回頭看發現他眼角流了一滴眼淚。」

Uncle Ray一生奉獻廣播界及香港樂壇,1月13日下午在中大醫院辭世,享年98歲。

他憶述 Uncle Ray 於去年 11 月 30 日清晨,曾告知自己在夢中看見爸媽要求一起共晉早餐。「他没有去和家人團聚,他說因為捨不得我……其實 Uncle 選擇火化後(骨灰)不安放在跑馬地一家團聚,他要放在家中,我當然歡迎,這是他的心意。其實『回家』並不長久,樓遲早會拆,我也會死,但我會請善後的人把我們一起放進大海,乾手淨腳。這是他知道和同意的。」

Uncle Ray縱橫香港廣播界70載,為廣播界及流行樂壇做出不少貢獻。(香港電台提供)

Andy 和 Uncle Ray 的緣份始自 1985 年。「當時我只有 10 多歲,在佐敦一間唱片店對面的時裝店任兼職售貨員。Uncle 常到唱片店,第一次(見面)我不認識他,那時候我只看劇集《清宮殘夢》、《書劍恩仇錄》,聽顧家煇的作品。他搞笑地自我介紹叫 Jimmy。第二次他告訴我是唱片騎師,我半信半疑。漸漸地我由普通朋友變成了他的乾兒子和助手。(你對 Uncle 無微不至,家人會吃醋嗎?)我父母早逝,我和 Uncle是人夾人缘。」

Andy 當年是電訊公司的 CEO,為何決定 40 歲退休照顧 Uncle Ray?「2006 年的冬天,我在公司開會忘了帶文件,下午駕車回家,發覺 Uncle 穿得很單薄地睡在房內,打開了門,開了冷氣,沒有蓋被。我留意到他真的老了,當時已經 82 歲。他很活躍的,但開始常常感到頭暈。初時我只想退休陪他幾年再作打算,(Uncle 贊成嗎?)他不在意這些事情,否則也不會做一世 DJ 呢!誰知一退便 16 年……」

Uncle Ray圈中有無數好友。(VCG)

問及 Uncle Ray 於 2021 年 5 月 14 日最後一天播音,可有感到不捨?「他的心情很平靜。他是一個灑脫的人,退休後也做了很多事情。他是香港最幸福的人之一,96 歲退休還有時間出版中英文自傳,舉行榮休演唱會、97 歲生日會和一個 Thank You Party……我在他身上學會了凡事處之泰然。他為人積極,最大優點是敬業樂業。正如他在自傳所言『I do what I love and love what I do』。如果要送一首歌給 Uncle,我會選《Yesterday once more》, Let's do it again!」