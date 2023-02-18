樂壇教父Uncle Ray生前指定公祭　臨終前杜麗莎錄下歌聲緩解痛楚

有「樂壇教父」之稱的 Uncle Ray（Ray Cordeiro）於 1 月 13 日與世長辭，其乾兒子兼助手周舜河（Andy）接受香港電台第一台《舊日的足跡》訪問時表示，正努力和治喪委員會一起辦好 Uncle Ray 的身後事。他透露 Uncle Ray 指定要安排公祭，因為自己在香港多年，是公眾人物，故喪禮要有部份時間留給公眾。UncleRay 的公祭已定於 2 月 23 日下午 4 時至 6 時舉行。

Uncle Ray 指定要安排公祭，因為自己在香港多年，是公眾人物，故喪禮要有部份時間留給公眾。

Andy 稱：「去年底，Uncle Ray 身體不適，很多好友到醫院探望，病房猶如一個主題樂園。第一位是戴健文（前副廣播處長），後來有張敏儀大姐、區瑞強、肥媽、鄭東漢、杜自持、Joe Junior、新哥（張文新）和淑梅（車淑梅）等。我想特別向杜麗莎道謝，她當時知道 Uncle 留醫，也知道 Uncle 喜歡聽她唱歌，雖然人在外地，也每隔幾天錄一些歌給 Uncle 聽。最後那個早上，她知道 Uncle 情況不妙，一個小時錄了 5、6 首歌傳送過來……1 月 13 號凌晨 4 時，Uncle 第一次要求打止痛針，之後便沒有醒過。直至 9 時多，我播杜麗莎的《Dream a little dream of me》，他醒了，飲了奶，吃了半個芒果。中午肥媽到了，甥孫女都來了，我趕回家煲湯，也不知道可以煲多少次。踏進家中即收到電話要我回去。當天下着大雨，我提醒自己不要急、不要亂、不要快、不要撞，去到醫院我衝上樓，當時他的指數已經跌到零，我和他單獨談了 10 至15 分鐘，其他人進來，我回頭看發現他眼角流了一滴眼淚。」

Uncle Ray一生奉獻廣播界及香港樂壇，1月13日下午在中大醫院辭世，享年98歲。

他憶述 Uncle Ray 於去年 11 月 30 日清晨，曾告知自己在夢中看見爸媽要求一起共晉早餐。「他没有去和家人團聚，他說因為捨不得我……其實 Uncle 選擇火化後（骨灰）不安放在跑馬地一家團聚，他要放在家中，我當然歡迎，這是他的心意。其實『回家』並不長久，樓遲早會拆，我也會死，但我會請善後的人把我們一起放進大海，乾手淨腳。這是他知道和同意的。」

Uncle Ray縱橫香港廣播界70載，為廣播界及流行樂壇做出不少貢獻。（香港電台提供）

Andy 和 Uncle Ray 的緣份始自 1985 年。「當時我只有 10 多歲，在佐敦一間唱片店對面的時裝店任兼職售貨員。Uncle 常到唱片店，第一次（見面）我不認識他，那時候我只看劇集《清宮殘夢》、《書劍恩仇錄》，聽顧家煇的作品。他搞笑地自我介紹叫 Jimmy。第二次他告訴我是唱片騎師，我半信半疑。漸漸地我由普通朋友變成了他的乾兒子和助手。（你對 Uncle 無微不至，家人會吃醋嗎？）我父母早逝，我和 Uncle是人夾人缘。」

Andy 當年是電訊公司的 CEO，為何決定 40 歲退休照顧 Uncle Ray？「2006 年的冬天，我在公司開會忘了帶文件，下午駕車回家，發覺 Uncle 穿得很單薄地睡在房內，打開了門，開了冷氣，沒有蓋被。我留意到他真的老了，當時已經 82 歲。他很活躍的，但開始常常感到頭暈。初時我只想退休陪他幾年再作打算，（Uncle 贊成嗎？）他不在意這些事情，否則也不會做一世 DJ 呢！誰知一退便 16 年……」

Uncle Ray圈中有無數好友。（VCG）

問及 Uncle Ray 於 2021 年 5 月 14 日最後一天播音，可有感到不捨？「他的心情很平靜。他是一個灑脫的人，退休後也做了很多事情。他是香港最幸福的人之一，96 歲退休還有時間出版中英文自傳，舉行榮休演唱會、97 歲生日會和一個 Thank You Party……我在他身上學會了凡事處之泰然。他為人積極，最大優點是敬業樂業。正如他在自傳所言『I do what I love and love what I do』。如果要送一首歌給 Uncle，我會選《Yesterday once more》， Let's do it again！」