黃庭鋒重提4年前被指欠2千萬百家樂賭債　嬲爆搵私家偵探查搞事人

現年34歲的無綫藝人黃庭鋒接受商台《星光背後》專訪，談及2019年曾被不知名人士在電視城外牆上以黑色噴漆噴上追討欠債字句，另還有追債大字報，內容指名道姓兼附有照片，指他爛賭成性、欠債不還，並要求盡快還清2千萬百家樂賭債。

黃庭鋒接受梁泰來訪問。

黃庭鋒曾發文否認涉金錢糾紛。（IG@tingfung0602）

黃庭鋒指當時收到消息時還以為只是拍劇的道具，後來才發現是真的遭人貼街招追討欠債：「當時我心諗邊個咁大整蠱啊！」那時期庭鋒還在拍攝劇集《香港原味道》，一方面要保持狀態調整心情，一方面不斷因為被抹黑而胡思亂想，直言當時自己的心情的確很難捱，因此跟公司與家人溝通過的情況下選擇報警處理事件。

「當時我係好嬲㗎！點解有人要做呢啲事件呢？」黃庭鋒指自己曾用紙寫下那時接觸過的人，然後回想究竟有沒有得罪過任何人。他在節目中亦首揭曾聘私家偵探追查事件：「你都無一個對象可以調查，私家偵探係有個對象先可以追查到㗎嘛！」當時的他直言很徬徨，一直找不到原因，最後警方也調查不到任何原因。父母在那段時間曾因擔心其人身安全，每晚到家樓下等候自己下班：「好嬲！好無辜！又會好擔心公司點樣睇我，件事都經歷咗差唔多兩個月。」

談及感情狀況以及入行多年未曾傳出緋聞，庭鋒笑言自己比較低調。「目前單身，但都有認識人嘅！」又直言不擔心拍拖會影響事業，「除非你係揀咗個唔適合嘅人！大家價值觀唔同就會影響情緒，所以價值觀好重要！」除此之外，談及未來對象時，庭鋒指：「圈外人安全感會多一點，而圈內人可以更容易分享行內的經驗，長遠而言自己希望結識圈外人多啲！」

黃庭鋒喺2019年被不知名人士在電視城外牆上以黑色噴漆噴上追討欠債字句，（IG@tingfung0602）

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曾是英國球會足球青年軍、擁中大體育碩士學位的黃庭鋒，在2016年請辭體育教師轉入TVB做體育節目主持，2018年起先憑多輯《香港原味道》人氣急升獲封「大台男神」，與此同時他開始拍劇備受力捧。黃庭鋒去年共有五齣劇推出，當中三套包括《美麗戰場》、《超能使者》及《法證先鋒5》均屬台慶劇，他亦因此被喻為新一代上位小生之一。

黃庭鋒擁有中大體育碩士學位。（IG@tingfung0602）