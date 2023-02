王君馨公開家中名牌珍藏品　7000蚊背囊竟然用足六年仲甩晒色

王君馨(Grace/G.Racie)經常在社交網站分享自己平時的打扮心得,早前她擔任馬天佑的YouTube節目「MUSE TV」嘉賓,公開家中衣帽間入面的收藏品,又大爆原來當年自己結婚時穿的高踭鞋是多少錢也買不到的非賣品,因為是由Jimmy Choo本人所親自設計的!



王君馨公開自己的衣帽間。(IG:@gwgurlie86)

Grace的衣帽間以簡約白色為主,一打開門就見到擺放得非常整齊,窗台前面放置了一張白色的化妝枱,台上放了一塊有LED燈的化妝鏡,和一堆化妝工具。房間兩側的衣櫃則是按照物品的類型分類擺放,除了有兩個櫃用來放衫之外,亦有一個專門放鞋子的櫃子,前面亦設有全身鏡。

Grace的衣帽間以簡約白色為主,擺放得相當之整齊。(YouTube:MUSE TV)

有一個專門放鞋子的櫃子。(YouTube:MUSE TV)

衣帽間非常闊落又光猛。(YouTube:MUSE TV)

另外,Grace亦非常喜歡戴耳環、頸鏈和帽子等首飾,因此都有好好將它們分類擺放整齊。她更公開其中一架的耳環櫃桶,入面放滿不同種類和尺寸的圈圈耳環,又有不同種類的頸鏈、修煉和戒指。她指着四年前買的人生第一條Dior頸鏈說道:「我以前唔知點解唔敢入Dior,I think it’s a bit too girly,跟住Dada陳靜佢好鍾意Dior,佢就同我講『入嚟睇啦入嚟睇啦』,跟住我就一次過買咗兩條!」

圈圈耳環是Grace的必備品。(IG:@gwgurlie86)

全部都是圈圈耳環!(YouTube:MUSE TV)

亦有不少珍藏飾物。(YouTube:MUSE TV)

Grace又指着其中一對寫着「Zhou Yang Jie」的高踭鞋表示,是自己擁有的物品之中最有意義的:「我結婚嗰對鞋啊,但係呢個唔係Jimmy Choo個品牌,係Jimmy Choo嗰個人Zhou Yang Jie(周仰傑)!」她表示之所以認識到Jimmy Choo的創辦人,是源自當時憑花曼的角色在馬來西亞得獎時,在吉隆坡機場遇到對方,對方更上前主動與自己打招呼,之後就交換了電話號碼:「之後有幾次去馬來西亞我都有請佢食飯,(結婚嘅時候)我就問佢『Do you think you can make a pair of shoes for me?(你能為我設計一對鞋嗎?)』跟住我send咗我個婚紗畀佢睇,佢整咗兩對畀我!一對就係嗰日着嘅,你見到有好多着過嘅痕跡,另一對就係收藏嘅!」至於這兩對出自Jimmy Choo本人之手的鞋究竟要多少錢,Grace表示:「送㗎,好有意義,我真係好鍾意!」

這對鞋正正就是她結婚時所穿的。(YouTube:MUSE TV)

這一對寫着「Zhou Yang Jie」的高踭鞋,原來正正就是Jimmy Choo本人所設計的。(YouTube:MUSE TV)

周仰傑是Jimmy Choo是創辦人,現時他與Jimmy Choo Ltd 已全脫離關係。(YouTube:MUSE TV)

Grace又分享自己家中的手袋珍藏,其中一個LV袋更是她足足思考了四年才買來獎勵自己:「我鍾意咗佢四年,太貴啦,我今年咪去咗內地做跳舞比賽入咗決賽嘅,我同我老公講,我ready去買呢個袋喇!」Grace表示這個袋好貴,所以打算自己買,但她老公堅持要買給她作禮物:「佢話『因為我三年都冇買過禮物畀你,let me get this for you(等我買畀你啦)』,跟住就買咗啦!」她興奮拿着這個價值$45500的袋,笑言「差唔多乜都擺唔到㗎」,又表示自己不捨得旅行的時候,不過真的非常有意義。

又公開自己最喜歡的LV手袋。(YouTube:MUSE TV)

由老公所贈。(IG:@gwgurlie86)

她又拿出另一個約價值$7600的黑色Versace背囊,表示是自己的返工必備袋:「我六年嚟喺TVB每一日返工拍劇,係用到Versace個鼻都甩色喇,我有時冇地方瞓,就會(墊住個頭)瞓喺地下!有時拍劇拍到第20個鐘,係攰到想喺任何一個地方瞓!」

Grace表示六年來一直用這個黑色Versace背囊開工拍劇。(YouTube:MUSE TV)

用到甩色!(YouTube:MUSE TV)

點擊觀看更多圖片: