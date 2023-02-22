王君馨公開家中名牌珍藏品　7000蚊背囊竟然用足六年仲甩晒色

王君馨（Grace／G.Racie）經常在社交網站分享自己平時的打扮心得，早前她擔任馬天佑的YouTube節目「MUSE TV」嘉賓，公開家中衣帽間入面的收藏品，又大爆原來當年自己結婚時穿的高踭鞋是多少錢也買不到的非賣品，因為是由Jimmy Choo本人所親自設計的！



王君馨公開自己的衣帽間。（IG：@gwgurlie86）

Grace的衣帽間以簡約白色為主，一打開門就見到擺放得非常整齊，窗台前面放置了一張白色的化妝枱，台上放了一塊有LED燈的化妝鏡，和一堆化妝工具。房間兩側的衣櫃則是按照物品的類型分類擺放，除了有兩個櫃用來放衫之外，亦有一個專門放鞋子的櫃子，前面亦設有全身鏡。

Grace的衣帽間以簡約白色為主，擺放得相當之整齊。（YouTube：MUSE TV）

有一個專門放鞋子的櫃子。（YouTube：MUSE TV）

衣帽間非常闊落又光猛。（YouTube：MUSE TV）

另外，Grace亦非常喜歡戴耳環、頸鏈和帽子等首飾，因此都有好好將它們分類擺放整齊。她更公開其中一架的耳環櫃桶，入面放滿不同種類和尺寸的圈圈耳環，又有不同種類的頸鏈、修煉和戒指。她指着四年前買的人生第一條Dior頸鏈說道：「我以前唔知點解唔敢入Dior，I think it’s a bit too girly，跟住Dada陳靜佢好鍾意Dior，佢就同我講『入嚟睇啦入嚟睇啦』，跟住我就一次過買咗兩條！」

圈圈耳環是Grace的必備品。（IG：@gwgurlie86）

全部都是圈圈耳環！（YouTube：MUSE TV）

亦有不少珍藏飾物。（YouTube：MUSE TV）

Grace又指着其中一對寫着「Zhou Yang Jie」的高踭鞋表示，是自己擁有的物品之中最有意義的：「我結婚嗰對鞋啊，但係呢個唔係Jimmy Choo個品牌，係Jimmy Choo嗰個人Zhou Yang Jie（周仰傑）！」她表示之所以認識到Jimmy Choo的創辦人，是源自當時憑花曼的角色在馬來西亞得獎時，在吉隆坡機場遇到對方，對方更上前主動與自己打招呼，之後就交換了電話號碼：「之後有幾次去馬來西亞我都有請佢食飯，（結婚嘅時候）我就問佢『Do you think you can make a pair of shoes for me？（你能為我設計一對鞋嗎？）』跟住我send咗我個婚紗畀佢睇，佢整咗兩對畀我！一對就係嗰日着嘅，你見到有好多着過嘅痕跡，另一對就係收藏嘅！」至於這兩對出自Jimmy Choo本人之手的鞋究竟要多少錢，Grace表示：「送㗎，好有意義，我真係好鍾意！」

這對鞋正正就是她結婚時所穿的。（YouTube：MUSE TV）

這一對寫着「Zhou Yang Jie」的高踭鞋，原來正正就是Jimmy Choo本人所設計的。（YouTube：MUSE TV）

周仰傑是Jimmy Choo是創辦人，現時他與Jimmy Choo Ltd 已全脫離關係。（YouTube：MUSE TV）

Grace又分享自己家中的手袋珍藏，其中一個LV袋更是她足足思考了四年才買來獎勵自己：「我鍾意咗佢四年，太貴啦，我今年咪去咗內地做跳舞比賽入咗決賽嘅，我同我老公講，我ready去買呢個袋喇！」Grace表示這個袋好貴，所以打算自己買，但她老公堅持要買給她作禮物：「佢話『因為我三年都冇買過禮物畀你，let me get this for you（等我買畀你啦）』，跟住就買咗啦！」她興奮拿着這個價值$45500的袋，笑言「差唔多乜都擺唔到㗎」，又表示自己不捨得旅行的時候，不過真的非常有意義。

又公開自己最喜歡的LV手袋。（YouTube：MUSE TV）

由老公所贈。（IG：@gwgurlie86）

她又拿出另一個約價值$7600的黑色Versace背囊，表示是自己的返工必備袋：「我六年嚟喺TVB每一日返工拍劇，係用到Versace個鼻都甩色喇，我有時冇地方瞓，就會（墊住個頭）瞓喺地下！有時拍劇拍到第20個鐘，係攰到想喺任何一個地方瞓！」

Grace表示六年來一直用這個黑色Versace背囊開工拍劇。（YouTube：MUSE TV）

用到甩色！（YouTube：MUSE TV）

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