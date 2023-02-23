Uncle Ray設靈| 鄭中基與爸爸鄭東漢送別好友　憶誤食百潔布往事

「樂壇教父」Uncle Ray（Ray Cordeiro郭利民）於上月13日離世，享年98歲。他的家人今日（23日）於香港殯儀館以天主教形式舉行告別禮。業界及親友致祭的時段於下午六時開始，歐瑞強、鄭中基與爸爸鄭東漢、周舜河和歐瑞強、Joe Junior、財政司司長陳茂波、車淑梅、李志剛等各界別人士陸續現身。

鄭中基與爸爸鄭東漢（梁碧玲攝）

鄭中基與爸爸鄭東漢、周舜河和歐瑞強接受傳媒訪問，周舜河大讚契爺是香港非常大的光榮：「佢為香港帶嚟好大嘅歡樂，尤其喺我哋嗰代，真係幫我哋唔少。」鄭東漢透遵從了Uncle Ray的遺願「返屋企」，會將他的骨灰將會存放家中：「佢98歲人，要做嘅嘢基本上都已經做哂，佢而家剩返嘅遺願，就係搞掂哂啲嘢，過幾日真正地返屋企。」

歐瑞強（梁碧玲攝）

鄭中基表示，多數都是在食飯的時候才會見到Uncle Ray，覺得他是一個非常有幽默感的人：「佢喺我印象中係一個好開心嘅人，滿面笑容，佢會講好多笑話畀我聽，有一次佢飲西洋菜湯，佢夾啲菜食，點知食到入口係一塊百潔布！跟住佢就笑到停唔到口！」至於有沒有音樂上的交流，他貼表示：「音樂嗰啲嘢，佢話留返同我老豆講！」

Joe Junior（梁碧玲攝）

歐瑞強又很感激Uncle Ray這位伯樂50年前的提攜：「如果冇Uncle Ray，我未必可以喺唱片音樂界、電台界生活到50年，係佢一手介紹我畀Norman（鄭東漢），寶麗金唱片公司，我先可以開始做唱片。」

財政司司長陳茂波亦有到場。（梁碧玲攝）