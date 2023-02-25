愛回家｜袁偉豪曾串編劇疑再被影射　熊尚善：係諷刺佢食軟飯吹咩

現年41歲的袁偉豪自從與出身富貴之家的張寶兒結婚後，就被外界標籤為「豪門駙馬」，且不止一次被指入贅張家「食軟飯」，就連他自己也曾於去年在抖音拍片自嘲：「沒有軟飯吃啦！」他年前接受電台節目訪問時，坦言的確介意「豪門駙馬」這個稱號。

袁偉豪曾拍片自嘲被指食軟飯。(抖音截圖)

袁偉豪去年9月因被傳媒稱為「藝訓班星級導師」，他繼而轉發有關報道，並語帶不滿地寫道：「我欠咗你地哋班傳媒？」此事其後更疑被無綫處境劇《愛‧回家之開心速遞》劇情作藍本，影射他與傳媒關係差。劇中KC（歐瑞偉飾）當場爆seed鬧記者：「你哋問夠未，我欠咗你哋班傳媒啊？」重現了袁偉豪的金句。事後袁偉豪句句有骨地回應表示：「我唔知佢哋係咪寫到無題材，要搵啲題材寫吓！幫到件事又過癮，又有咁大反應咪開心囉，不過我都會搵編劇傾吓偈㗎喇。」串爆該劇的編劇。

KC在《開心速遞》劇中重現袁偉豪金句。(劇集截圖)

而該劇在昨晚 (24日) 播出的一集入面，就疑似再影射袁偉豪。劇情講述KC他們拍戲時，Terry（李偉健飾）飾演的丁刀要加插一位沒有牙齒的舅父，KC睇到即自覺被影射，要向編劇熊尚善（滕麗名飾）追究，沒想到竟然激嬲了熊尚善，更刻意加入真正影射他與富家女友Rachel（孫慧雪飾）的劇情。劇中出現了不少抵死對白，包括KC表示：「啲編劇寫到無嘢好寫，我要搵佢哋傾吓偈先得！」完全照抄袁偉豪之前的回應，熊尚善的對方亦相當啜核：「成日都好鬼多人過份敏感，兩吓就對號入座。」、「我係諷刺佢食軟飯，吹咩？」、「出得嚟行，就預咗畀人講呀啦，幾時先識得放開啲，Let it go呢？」難怪令網民認為該劇的編劇又再出招抽水。

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