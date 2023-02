港府今日(28/2)宣布「口罩令」於3月1日起全面撤銷,室內、戶外,以至在公共交通工具亦毋須戴口罩。消息一出,「細龍太」陳思圻(Vicky)(前名:陳偉琪)隨即在IG上載靚相寫着:「No more masks in Hong Kong! You may see my face now. 既然唔使戴口罩,咁我畀你哋睇下我個樣啦」。穿上黑色低胸背心的Vicky大曬驕人身材,再露出甜美笑容,不少網民大讚她又靚又sweet:「靚過做細龍太之前個樣」、「終於可以唞返啖新鮮空氣」。



「口罩令」撤銷消息一出,細龍太隨即在IG上載靚相。(IG圖片)

網民大讚細龍太又靚又sweet。(IG圖片)

