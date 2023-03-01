有米主播吳紫韻否認同鄒兆霆的戀情　強調雙方仲係「了解」階段

TVB娛樂新聞台主播吳紫韻（Purple)近日與緋聞男友鄒兆霆關係親密，二人都曾在1月出post到到新加坡遊玩的照片，去年12月又同時post在日本大阪的照片，男方更公開與Purple的合照，疑決心要公開雙方戀情！今日（1日）Purple錄製節目《健康必殺食》，接受《香港01》訪問時回應同鄒兆霆戀情一事，她表示：「你哋咁留意我嘅社交平台嘅咩？（係咪真嘅？）呢啲地方全部都係旅遊熱點，大家打卡嘅都係呢啲地方（係咪一齊咗先？）邊個啊？誰？（大家傳你同鄒兆𩃀啊一齊）友好關係！友好關係！了解吓先囉，好嘅關係再同大家講！」

最後強調仲係「了解」階段。（葉志明攝）

提到吳紫韻，最令人印象深刻一定是與前主持潘梓鋒的三角關係，當時潘梓鋒在吳紫韻的寓所中，疑因感情紛爭，打傷在場的鄒兆霆，令他左眼眉及左耳三處撕裂，並縫十針！鄒兆霆似乎仍未抱得美人歸，事關Purple認為誠意未夠，直言自己唔係咁隨便：「我嘅擇偶條件順便公開埋，第一要有上進心同孝順，一定要專一對我好，呢個好基本你哋唔好吓啦，都要用時間考察一下係咪先，我都唔會咁隨便去落一個決定住先，好穩定嘅話都唔介意公開。」最後強調同鄒兆霆仲係「了解」階段。