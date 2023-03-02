林建明曾酗酒7日7夜唔沖涼唔刷牙 剩幾顆真牙自覺好肉酸：我喊呀

現年64歲、人稱「大姐明」的林建明，人生經歷好多波折，曾是雷曼苦主輸掉二千萬，在亞視工作期間被佈景板擊中頭部至情緒出現問題，之後又發現腦部患上血管瘤。大姐明近日接受鄧英敏主持的網上節目《老友鬼鬼》訪問，細談健康狀況，透露現時只剩幾顆牙齒難以進食；又自爆有兩個工廈收租，但仍堅持每星期做清潔嬸嬸，事事親力親為。

大姐明16歲參加由麗的電視主辦的《沙灘小姐選舉》贏得冠軍後加入娛樂圈，轉眼40年，現在已成為鄧英敏眼中的「瑪莉發夢露」。大姐明笑言年紀大不想經常染白髮，索性將全部頭髮染金色。大姐明雖然聲如洪鐘，但因為曾發現腦血管瘤，情緒不宜太過激動，她說：「當年手腳經常麻痺，去做body check 照埋個腦，發現唔知咩動靜脈瘤（腦血管瘤），如果好激動、血壓高、好興奮，啲血一衝過去，『卜』聲就會爆，腦充血分分鐘會死、半身不遂或變植物人。」

林建明年前發現腦部有血管瘤，做手術要在腦血管安裝五條支架。（《老友鬼鬼》影片截圖）

之後做手術，要在腦部血管安裝五條支架，令血管瘤慢慢收縮。大姐明直言現在好注重健康，每晚8、9時入睡，每朝4、5時起牀。她自爆有兩個工廈，分拆成13個分租單位，由於其中一個工廈沒有清潔公司，她便要親力親為做埋清楚阿姐，她說：「當運動啦，大堂走廊、換燈、渠道雜草都要自己夾起，就連洗廁所都有學問。」

雖然有一定運動量，但身型仍無法回復昔日窈窕，她解釋：「依家變XXL，情緒病重期間，有個階段我係酗酒，每日都唔想郁，瞓到昏昏迷迷，（鄧英敏：唔沖涼唔刷牙？）肯定冇啦，七日七夜都試過，起身又飲酒，維持半年，依家年紀大做好多運動都瘦唔番，好羨慕你。」

林建明曾患情緒病有酗酒習慣，試過7 日7夜唔沖涼唔洗頭。（《老友鬼鬼》影片截圖）

除身型問題，牙齒亦是致命傷，大姐明說：「過去十幾年就係搞排牙，我個口好矜貴，過百萬！上面全部係假（牙），下面一半真一半假。」她直言除先天性遺傳，後天沒有好好打理，讓她抱憾半生，她續說：「我阿婆臨尾都係得一隻牙，自己後生唔識打理，唔好爛就剝，剝咗生唔番。之後套牙，又打理得唔好，食完嘢即瞓又唔刷牙演變成牙周病，後來有咗情緒病仲差，上面全部唔得，好多崩壞，種牙都種唔到，因為牙周病食晒啲骨。如用其他唔同地方嘅骨去去種係好大手術，其實都唔得，我牙醫話過一段時間都會冧。下面唔會『冧』都種到幾隻，只有前面係真。」她一臉愁容掩面說：「刷牙時候睇到真係好upset（傷心），我喊呀，好肉酸，牙齒好重要！（似巫婆…）我講出嚟係希望大家明白牙齒好重要！」

林建明是雷曼苦主，曾蝕二千萬。（Facebook@林建明）

林建明老公係有線前高層曾展章。（Facebook@林建明）