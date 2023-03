現年42歲的樂基兒(Gaile)近日驚爆與第二任丈夫Ian離婚,日前她在社交平台上載與兒子肉緊擁吻的黑白照寫上:「Time is precious when you co-parent(時間寶貴當你是共同撫養時)」,共同撫養co-parent一詞,即惹來外界揣測二人是否已經離婚。



42歲的樂基兒近日驚爆與第二任丈夫Ian離婚。(IG圖片)

Gaile在上載與兒子肉緊擁吻的黑白照,共同撫養co-parent一詞即惹來離婚傳聞。(IG圖片)

有報道指Gaile已回復單身半年,不過她卻一直未有回應事件。昨日(2/3),Gaile更新IG透露目前正身處奧克蘭,亦是被爆離婚後的首個帖文。她曬出品嗜越南美食和美酒的照片,卻隻字不提離婚傳聞,素顏的她略為憔悴面露倦容。

Gaile透露目前正身處奧克蘭。(IG圖片)