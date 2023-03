2011年香港小姐季軍許芷熒(Whitney,原名:許亦妮),2019年9月與拍拖兩年的圈外男友Alexander Fung結婚,翌年2月即誕下女兒「馮寶寶」。轉眼間囡囡已經3歲,而Whitney亦宣布懷有第2胎﹗



許芷熒(Whitney,原名:許亦妮)2019年9月與拍拖兩年的圈外男友Alexander Fung結婚,翌年2月即誕下女兒「馮寶寶」。(IG:@whitney.hui)

Whitney婚後淡出娛樂圈,專心相夫教女,原來悄悄再懷孕,3月3日凌晨突然貼出大肚照宣布懷有第2胎:「收藏了一段時間的秘密,Baby is now the size of a banana ,Baby no 2 真的大得很快,19週的相片和20週的相片,只差一星期,肚子已經很大分別了。」又貼出超聲波照:「Hello I’m baby No.2 , Can you see my 小手 ?究竟baby no.2 會是老公多個前世情人?還是我會有個前世情人?」圈中好友包括Coffee林芊妤、黃翠如、陳煒、陳自瑤等都有留言恭賀。」

許芷熒(Whitney,原名:許亦妮)宣佈懷有第2胎。(IG:@whitney.hui)