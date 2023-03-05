TVB港姐梯隊勁多索女　呢位「最強Body新人」只欠一樣嘢即可上位

TVB近年流失頗多人才，特別是上一代力捧一線藝人都紛紛北上做綜藝、拍劇搵真銀，另一方面，可能因早年合約變制，又有一批大家由細睇到大的甘草演員、老戲骨離開TVB。不過有流失自然有補充，其實近年有不少港姐賽後都順勢加入TVB拍劇、做主持。



郭柏妍在《下流上車族》中飾演的芊芊一角相當討好，劇中Rosita與丁子朗由同事變愛侶更有愛情結晶。（影片截圖）

好似去年參演《下流上車族》的郭柏妍人氣就突然「升咗幾個LEVEL」，同期的陳楨怡北上發展也不錯，謝嘉怡亦曾在幾套劇集中亮相，雖然演技可能尚欠火喉，不過觀眾反應就相當理想。

謝嘉怡客串演出劇集《新四十二章》。（電視截圖）

何沛珈做過護士，呢個節目啱晒佢做。

陳星妤（原名：陳聖瑜）身形相當出眾。(節目截圖)

近年港姐發展較多樣化，除了戲劇方面，何沛珈、陳若思、廖慧儀、陳星妤（舊名：陳聖瑜）、葉靖儀就以做主持工作為主。何沛珈除了「升職」做了《東張西望》的廠景主持，不需要外出日曬雨淋、搵老鼠曱甴「談心」外，也獲得在處境劇《愛·回家之開心速遞》中演出的機會，成功入屋！隨着開關，本身是KOL的陳星妤也獲派到泰國拍旅遊節目，同行的還有高海寧及彭慧中兩位「女神」，可想而知她亦是準一線藝員之列。

梁允瑜在劇中的穿上套裝十分成熟，十足白領儷人。 (電視截圖)

而「最強Body新人」就非2021年落選港姐梁允瑜（Chloe）莫屬，Chloe身高176cm，身材玲瓏浮凸，比例亦十分均勻，更有40吋長腿。雖然Chloe當初在參選時因為一段講粗口片段流出而飽受壓力，更被冠上「粗口港姐」之名，不過娛樂圈不怕「改壞名」，而是最怕沒人氣、冇人識。有人記得，有樣有身材，上位就自然容易。那麼梁允瑜欠缺的是什麼？大概就是演技了，還是需要歲月的累積增加經驗。

好Fit！（IG@cl.chloee）