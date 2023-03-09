莊鍶敏莊思明父親拿督莊寶設靈　爆爸爸生前愛鍚楊明：當佢係仔咁

莊鍶敏（舊名：莊思敏）、莊思明及莊思華的拿督父親莊寶前日（2月28日）離世，享年83歲。莊家在今日（3月9日）於世界殯儀館設靈，翌日早上10時半舉行大殮儀式，然後出殯。

莊鍶敏（舊名：莊思敏）、莊思明及莊思華的拿督父親莊寶今日設靈。（林迅景 攝）

下午4時半左右，莊鍶敏和莊思明於靈堂外接受傳媒訪問。莊鍶敏說：「今日希望好好咁送爸爸最後一程。我哋做返儀式就會送爸爸返馬來西亞。」莊思明則表示：「心情都好咗啲。」有記者問到拿督莊寶身前的健康狀況，莊鍶敏透露是老人病，她說：「唔舒服，喺醫院咁樣。」她又說，爸爸身前只是希望他們好好地過生活；莊思明表示，爸爸生前教導他們要堅強，此教誨會銘記心中。

準女婿楊明亦有現身。（林迅景 攝）

問莊鍶敏和莊思明有沒有說話想告訴爸爸，莊鍶敏雙眼通紅說：「希望佢唔好太擔心我哋囉，我哋會好好照顧自己，好好咁過。」準女婿楊明現身幫忙打點，莊思明指楊明也很傷心：「因為爹哋好鍚佢，其實好早就已經當佢係仔咁。」莊鍶敏又表示，如今最重要是陪伴媽媽，以及完成爸爸想在鄉下福建起學校的遺願。

莊鍶敏和莊思明於靈堂外接受傳媒訪問。（林迅景 攝）

訪問過後，傳媒獲進入靈堂拍照。堂內環境莊嚴，以金色為主，正中放着拿督莊寶的照片，旁邊以及兩側放着家屬，周星馳、黃百嗚、劉偉強以及苗喬偉戚美珍夫婦致送的花牌。靈堂內還有一部放映機，播放着拿督莊寶生前與家人的照片回憶，其中亦有楊明的出現。

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莊鍶敏莊思明拿督父親莊寶設靈 準女婿楊明低調現身花牌遍布靈堂

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