現年44歲的黃祥興,於2012年8月與圈外女友 Peggy 在法國註冊結婚,婚後二人先後育有三名子女,一家五口非常幸福。昨日(9/3)祥興在IG上載親子影片並寫着:「He doesn't like my joke. 同佢開玩笑。」短片中見到3歲的Damien非常貼心,把廁紙遞給在廁所的父親,不過長興在接過紙巾時,趁機把花生醬揩在仔仔手上,並說道:「Sorry,poo poo in your hand,sorry!」

現年44歲的黃祥興與太太Peggy育有三名子女。(IG/@stefanwch)

3歲的Damien成為爸爸的惡搞對象。(IG/@stefanwch)

Damien聞言後先是一面呆滯,之後就強顏歡笑,隨後他跑出客廳找人求救,而長興馬上走出客廳向兒子解釋只是個玩笑,不過Damien知道被騙後馬上扁嘴,並馬上走開用身體語言告訴爸爸自己正在生氣。其實這是最近網上流行的惡作劇,目的是想看看小孩的真實反應,看樣子並不是每個孩子都能接受,不過反觀一班大人就玩的好開心,當中就連陳敏之同黃翠如都留言以笑喊樣表示自己心情。

點擊下圖看Damien如何被惡搞及其反應: