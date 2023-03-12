Tyson Yoshi應要求除衫騷肌　MC透露上年聲帶發炎：充晒血夾唔埋

《PUNCH LIVE 2023》音樂節昨晚（11/3）於亞博舉行，MC張天賦、Tyson Yoshi、周湯豪、還有重量級說唱歌手DaBaby輪流表演。是次音樂會設Standing Zone，亦是自疫情以來首個可以「堂堂正正」企起身的音樂會，不少觀眾手拿啤酒，跟着音樂高舉雙手擺動身體，全場氣氛High爆。



《PUNCH LIVE 2023》音樂節今晚於亞博舉行。（葉志明攝）

音樂會於晚上8時正式開騷，Tyson Yoshi穿起銀色外套閃爆出場，當唱至《December》時更除去外套，僅穿白色背心大騷麒麟臂，觀眾隨即大叫「除衫、除衫」，他亦順應民意於唱歌途中輕輕揭起上衣。Tyson Yoshi說：「有冇啲friend講啲好X地獄嘅笑話，又唔知笑唔笑好，但笑就地獄見。如果大家都落晒地獄，咁天堂咪好寂寞？」，說畢即唱出新歌《See You in Hell》。在現場觀眾多番要求「除衫」下，Tyson Yoshi終於在唱《In My Dream》前脫去背心，觀眾陷入瘋狂狀態，他不禁高呼：「You guys are fxxking crazy」，並以全場大合唱《Christy》作結。

當唱至《December》時，Tyson更除去外套，僅穿白色背心大騷麒麟臂。（葉志明攝）

Tyson Yoshi應觀眾要求除衫騷肌。（葉志明攝）

接着便到周湯豪出場，他向觀眾打招呼後，毫不留力一連唱出《I Go》、《Level Up》，《Fake Shxt》等歌曲，觀眾舉高手跟着節拍搖動。周湯豪表示今次是第一次正式在香港演出，又用廣東話問：「有冇掛住我呀？」𠱁得粉絲們相當開心，他續說如果大家不認識他的歌，今晚可以上YouTube聽，相信一定會有大家喜歡的歌。落力演唱12首歌的周湯豪唱到大汗淋漓，又衝落台與觀眾零距離接觸，兼高舉手機與大家自拍，他亦揚言希望能在香港開演唱會。

周湯豪落力演出，全場觀眾High爆。（葉志明攝）

DaBaby一出場便叫全場亮起手機燈，觀眾不斷搖動手機兼企起身。強勁的節拍，加上噴火、噴煙的舞台效果，以及性感女舞蹈員的落力演出，將全場氣氛推至另一高峰。DaBaby唱出《Suge》、《Masterpiece》、《VIBES》、《Goin Baby》等9首歌，衝落台與觀眾互動之餘，又邀請觀眾上台玩遊戲，兼送出萬元現金獎給勝出者，非常識搞氣氛，最後他更撕爛背心送給現場觀眾。

DaBaby一出場便叫全場亮起手機燈，加上噴火、噴煙的舞台效果，將全場氣氛推至另一高峰。（葉志明攝）

衝落台與觀眾互動。（葉志明攝）

壓軸出場的是MC，他甫出場即掀全場另一高潮。MC笑言是四位Bad Boy 的其中一位，卻沒有炸爆台的歌曲：「不過唔緊要，佢哋行硬，我就行軟。」接着便送上《Loser》、《How Many Times》、《乖乖報到》、《只限成人入場》、《世一》及《時候不早》共6首歌。MC又分享去年年尾聲帶發炎一事：「嗰時覺得唱歌冇問題，幾好呀，幾Charm幾靚仔呀。點知一照呢，就發現原來兩條聲帶發緊炎，充晒啲血，跟住夾唔埋，但係…又冇嘢喎。完咗紅館演唱會後又做咗檢查，其實好擔心，我心諗應該有少少問題，唱唔返嗰種感覺呀，好似冇嗰個狀態。嗰日一照發現…嘩！好靚，好圓滑，原來好多時係信㗎咋，你信冇嘢就冇嘢㗎啦」，更大派定心丸高呼：「我返嚟啦！」表演去到尾聲時，他除透露新碟快將推出外，亦表示將會有Hip Hop元素的歌曲出現，音樂會於晚上近12時圓滿結束。

MC一出場即掀起全場高潮。（葉志明攝）

他透露上年聲帶發炎。（葉志明攝）

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