Tyson Yoshi應要求除衫騷肌　MC透露上年聲帶發炎：充晒血夾唔埋

《PUNCH LIVE 2023》音樂節昨晚(11/3)於亞博舉行,MC張天賦、Tyson Yoshi、周湯豪、還有重量級說唱歌手DaBaby輪流表演。是次音樂會設Standing Zone,亦是自疫情以來首個可以「堂堂正正」企起身的音樂會,不少觀眾手拿啤酒,跟着音樂高舉雙手擺動身體,全場氣氛High爆。



《PUNCH LIVE 2023》音樂節今晚於亞博舉行。(葉志明攝)

音樂會於晚上8時正式開騷,Tyson Yoshi穿起銀色外套閃爆出場,當唱至《December》時更除去外套,僅穿白色背心大騷麒麟臂,觀眾隨即大叫「除衫、除衫」,他亦順應民意於唱歌途中輕輕揭起上衣。Tyson Yoshi說:「有冇啲friend講啲好X地獄嘅笑話,又唔知笑唔笑好,但笑就地獄見。如果大家都落晒地獄,咁天堂咪好寂寞?」,說畢即唱出新歌《See You in Hell》。在現場觀眾多番要求「除衫」下,Tyson Yoshi終於在唱《In My Dream》前脫去背心,觀眾陷入瘋狂狀態,他不禁高呼:「You guys are fxxking crazy」,並以全場大合唱《Christy》作結。

當唱至《December》時,Tyson更除去外套,僅穿白色背心大騷麒麟臂。(葉志明攝)

Tyson Yoshi應觀眾要求除衫騷肌。(葉志明攝)

接着便到周湯豪出場,他向觀眾打招呼後,毫不留力一連唱出《I Go》、《Level Up》,《Fake Shxt》等歌曲,觀眾舉高手跟着節拍搖動。周湯豪表示今次是第一次正式在香港演出,又用廣東話問:「有冇掛住我呀?」𠱁得粉絲們相當開心,他續說如果大家不認識他的歌,今晚可以上YouTube聽,相信一定會有大家喜歡的歌。落力演唱12首歌的周湯豪唱到大汗淋漓,又衝落台與觀眾零距離接觸,兼高舉手機與大家自拍,他亦揚言希望能在香港開演唱會。

周湯豪落力演出,全場觀眾High爆。(葉志明攝)

DaBaby一出場便叫全場亮起手機燈,觀眾不斷搖動手機兼企起身。強勁的節拍,加上噴火、噴煙的舞台效果,以及性感女舞蹈員的落力演出,將全場氣氛推至另一高峰。DaBaby唱出《Suge》、《Masterpiece》、《VIBES》、《Goin Baby》等9首歌,衝落台與觀眾互動之餘,又邀請觀眾上台玩遊戲,兼送出萬元現金獎給勝出者,非常識搞氣氛,最後他更撕爛背心送給現場觀眾。

DaBaby一出場便叫全場亮起手機燈,加上噴火、噴煙的舞台效果,將全場氣氛推至另一高峰。(葉志明攝)

衝落台與觀眾互動。(葉志明攝)

壓軸出場的是MC,他甫出場即掀全場另一高潮。MC笑言是四位Bad Boy 的其中一位,卻沒有炸爆台的歌曲:「不過唔緊要,佢哋行硬,我就行軟。」接着便送上《Loser》、《How Many Times》、《乖乖報到》、《只限成人入場》、《世一》及《時候不早》共6首歌。MC又分享去年年尾聲帶發炎一事:「嗰時覺得唱歌冇問題,幾好呀,幾Charm幾靚仔呀。點知一照呢,就發現原來兩條聲帶發緊炎,充晒啲血,跟住夾唔埋,但係…又冇嘢喎。完咗紅館演唱會後又做咗檢查,其實好擔心,我心諗應該有少少問題,唱唔返嗰種感覺呀,好似冇嗰個狀態。嗰日一照發現…嘩!好靚,好圓滑,原來好多時係信㗎咋,你信冇嘢就冇嘢㗎啦」,更大派定心丸高呼:「我返嚟啦!」表演去到尾聲時,他除透露新碟快將推出外,亦表示將會有Hip Hop元素的歌曲出現,音樂會於晚上近12時圓滿結束。

MC一出場即掀起全場高潮。(葉志明攝)

他透露上年聲帶發炎。(葉志明攝)

