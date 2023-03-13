健康必殺食｜江嘉敏慘變「消腫KOL」　林鈺洧黑箱摸食材嚇到絕望

TVB節目由《健康必殺食》由陸浩明（6 號）、鄭衍峰（Leonard）擔任主持，馮盈盈、江嘉敏、陳嘉慧、何依婷、邵初、梁凱晴、黃美棋、林秀怡、林鈺洧、吳紫韻、鞏姿希、陳詩欣、林凱恩、黃頌明等則擔任嘉賓主持，每集按照不同主題推介健康美食，輪流利用主題食材炮製「必殺」美食。

聽到 6號形容自己係「消腫KOL」，江嘉敏全程笑住喊打兼扮掌嘴，十分搞笑，右為黃頌明。

今（13日）晚播出的第四集主題是「春天食物」，嘉賓主持為江嘉敏、邵初及黃頌明，齊齊搵飲食良方幫觀眾健脾去濕，江嘉敏跟6號期間則不停互窒搞氣氛。當江嘉敏解釋生薏米最適合煮成去濕消腫的薏米水時，6號竟開玩笑指江嘉敏「陰氣重」：「果然係消腫KOL，咁你要食多啲，平時你陰…氣，呀唔係，係濕氣重，所以食呢款薏米最好」，搞到江嘉敏笑住話想出手打6號兼掌嘴，氣氛熱鬧。周圍搞搞震的6號，除了「激鬼」江嘉敏，當邵初介紹合時宜的淮山料理時，6號又無厘頭問到：「你知唔知奶奶最想新抱食咩料理？」江嘉敏聽畢認真地問：「係咩？」6號即爛爆表示：「懷孕料理」！「愈搞Gag愈有勁」的6號，當邵初問Oreo時韓式粉絲為何特別長，6號又搭嗲謂：「因為韓國嚟，路程遠，長好多架！」令江嘉敏與邵初哭笑不得。

大廚Oreo教煮韓式春菜炒粉絲嗰陣，邵初問點解「啲粉絲咁長」。

第五集主題是可抗衰老及提升免疫力的「黑色食物」，專誠作黑色打扮的嘉賓主持林秀怡及林鈺洧chok住甫出場「係威係勢」，但當二人獲製作組安排「黑箱估食材」遊戲後即儀態盡失，由於要伸手入黑箱憑皮膚觸覺競猜食材，在未知會否被整蠱的心理陰影下，林秀怡嚇到大叫「好核突」；林鈺洧則嚇至花容失色兼喝止Leonard「捉手仔」。至於染了紫色頭髮的嘉賓黃美棋，則會以極特別的方式「破土而出」，想知係乜？密切留意聽晚一集。

睇吓林鈺洧嚇到個樣幾絕望。

第六集主題是「女人食物」，嘉賓主持為陳嘉慧、吳紫韻、鞏姿希及邵初。Leonard先帶陳嘉慧、吳紫韻、鞏姿希歎黑松露滑蛋花膠多士，陳嘉慧吃後一臉滿足謂：「黑松露同花膠好配，一樣咁creamy！」而6號則帶了吳紫韻、鞏姿希及邵初落田，採摘大廚Hilda炮製木瓜雜莓燕麥芭菲杯及紅菜頭拿破侖所需食材，其間6號叮囑邵初一定要摘到蕃茄：「最緊要係啲茄紅素對男士有用」，邵初即取笑6號：「咁又係，你咁虧，要整多啲畀你啦」，6號聞言竟腦筋急轉彎化危為Gag謂：「你又知我Quite（同音：虧） good呀？」