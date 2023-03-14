隱形戰隊｜一集兩場超強喊戲演活母親的愛　江美儀認被對白考起

《隱形戰隊》劇情講到邢風（劉穎鏇飾）與Madam Q（唐詩詠飾）成為「活人狩獵」受害者並同告受傷；身處指揮中心的Madam Fong（江美儀飾），因擔心女兒邢風大為緊張，一度含淚失控大叫：「白車到未？搵人答我，叫佢哋盡快！」但為了顧全大局，Madam Fong迅即回復冷靜並一口氣發號施令，之後急步前往停車場欲奔往醫院看愛女；可惜不但撻不著車，更在心亂如麻之際接獲上司指示須留在指揮中心，江美儀當刻雖已一臉哀傷，但仍專業地強忍淚水，以強悍Tone回應上司，冷靜數秒後即抹掉淚水返回崗位，一場戲涉及至少五次情緒轉換，相當厲害。

江美儀喊戲逐格睇。

醫院呢一幕，江美儀真係喊得好心痛，網民都大讚佢做媽咪做得入木三分。

劉穎鏇喊戲獲讚自然

除了停車場，江美儀直奔醫院看望女兒一幕亦相當有戲味。因工作關係很晚才趕往醫院的Madam Fong，其潛藏內心的擔憂於看到邢風後大爆發，全程淚盈於睫；不過當眼見愛女睡得安穩兼傷勢不重，Madam Fong激動尚未來得及平伏即難掩喜悅，含著淚水滿臉溫柔的檢查女兒情況兼為女兒蓋上被子，獲網民大讚立體演繹了慈母形象：「江美儀做阿媽時最正」、「演技收放自如」、「在車上心理起伏演出有層次，讓人感動」。之後Madam Fong教訓邢風並指其不配做警察時，邢風全程表現倔強，並含淚反指母親未能走出丈夫離世陰霾；由於Tiffany該幕喊戲演繹得自然又委屈，獲網民讚演技有進步。

Tiffany呢幕同媽咪嗌交戲，喊得自然又悽涼。

談到昨晚喊戲，江美儀透露雖然觀眾看上去一氣呵成，但其實是分成數天拍攝故維持及貫徹情緒有一定難度：「我記得係拍醫院嗰場先，然後先再拍番車嗰場，所以要記得個情緒，同埋要連貫番成場戲嘅節奏，呢個就係難度所在。」身為視后的江美儀更指停車場一幕被Jazz「彈鐘」：「我第一、兩個take係做錯咗，監製指正番過嚟。嗰場戲係難嘅，因為要好心急想去醫院，但又唔可以去，又要即刻收番啲眼淚上去做commander，然後去到醫院終於可以喊出嚟…」

江美儀明明已經好擔心個女，當上司Order佢要留守崗位時，Madam Fong一臉委屈。

江美儀續指拍喊戲對演員來說心理壓力很大，包括會害怕「喊唔出」阻人收工，並謂Jazz的妥貼安排對他們很大幫助：「Jazz好好嘅，逢親呢啲喊戲，佢都係擺第一場拍，等你個情緒唔使抑壓到去最尾嗰場好攰時先拍。佢通常第一場第一take就問：『喊得未？喊得就拍』，然後就畀我哋喊晒先，再補番wide少少嘅shot。有呢方面製作上嘅配合，就幫到個演員好多。」江美儀笑指對她來說，「講到嘔泡」的對白比起喊戲更難搞：「大家都見到我啲對白比較難講，同埋Jazz對鏡頭要求好高，可能一take落晒要講晒半頁紙甚至一頁紙對白，啲對白又一定要好肯定咁講出嚟，一唔夠肯定就要由頭嚟過，所以要好集中精神，個人會好攰。所以我覺得呢套戲嘅考驗，係要你好人性化去講啲唔係人講嘅嘢，跟住又要有感情又要好firm。」

江美儀笑指對她來說，「講到嘔泡」的對白比起喊戲更難搞。

林子善「隔空雞仔媒人」搶戲

除了江美儀，昨晚子善亦相當搶戲，除了憑面部表情、急速說話語氣及肢體語言清楚演繹出對受了傷妹妹Madam Q的擔心，之後站在病房隔空肉緊擔任「雞仔媒人」亦相當過癮，配以「話佢知我想攬你」，「啱喇，以身相許！」、「你唔死都冇用」等抵死對白，詩詠與馬國明暗藏甜蜜而又充滿「火花」的針鋒相對場口，以及Tiffany的「甲蟲驚恐症」均成功為觀眾帶來不少搞笑位抖抖氣。

子善昨晚演出都好搶。