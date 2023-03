「馬國明放假一天」是大家都相當熟悉的冷笑話,曾經有報道以「大馬羽球賽李宗偉奪冠,馬國明放假一天」作標題,原意是馬來西亞明天放假,不過就被網民誤會解讀為「馬國明」放假一天,因此每當馬來西亞有大型的喜慶事件發生,大家都必定會留下一句「馬國明放假一天」。最近馬來西亞華裔女演員楊紫瓊於《第95屆奧斯卡頒獎典禮》奪下最佳女主角殊榮,成為首位亞裔奧斯卡影后,令不少網民紛紛再以「馬國明放假一天」講笑。

60歲楊紫瓊憑《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All At Once),成為史上首位亞裔奧斯卡影后。(視覺中國)