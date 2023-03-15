36歲麥大力密密分享飛機引擎合照　IG宣布再做機師： I’m back!

參加TVB《衝上雲霄大選》大熱贏得冠軍的前機師麥大力，當時因受疫情影響被國泰港龍航空裁減，毅然加入娛樂圈，可惜入行以來未有太多機會。近日他在IG上載多張與飛機合照，疑正式回歸機師行列。



麥大力參加TVB《衝上雲霄大選》大熱贏得冠軍入行。（IG：@derekmackesy）

當年麥大力在國泰已達機長級別，擁有十年年資的他更有200萬年薪，加入TVB後，麥大力主要主持明珠台的《港生活·港享受》，並客串過幾套劇集，但未有太大發展機會。去年國泰航空最近邀請已離職的機組人員回巢，已傳出麥大力回歸航空業。

麥大力連日來分享不少做機師時的舊照。（IG：@derekmackesy）

麥大力在機師位笑得相當燦爛。（IG：@derekmackesy）

至今TVB網頁上的演藝人員名單中仍然見到麥大力的名字，但他近排密密分享跟飛機引擎的合照，3月15日更留言：「Taking Flight Part III - A new Era. I once told someone, ‘I’m a pilot, I will fly again.’Baby, It’s been a while but I’m back! I’ve got my Wings and I’ve found an Engine, thrice! (A really big XWB Engine!)Going flying folks, who’s coming? （我曾經告訴某人，『我是一名飛行員，我會再次飛行』。寶貝，好久不見，我回來了！我有翅膀了，我找到了一個引擎3次﹗一個非常大的XWB引擎﹗）」疑正式回歸機師行列。