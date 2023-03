36歲麥大力密密分享飛機引擎合照　IG宣布再做機師： I’m back!

參加TVB《衝上雲霄大選》大熱贏得冠軍的前機師麥大力,當時因受疫情影響被國泰港龍航空裁減,毅然加入娛樂圈,可惜入行以來未有太多機會。近日他在IG上載多張與飛機合照,疑正式回歸機師行列。



麥大力參加TVB《衝上雲霄大選》大熱贏得冠軍入行。(IG:@derekmackesy)

當年麥大力在國泰已達機長級別,擁有十年年資的他更有200萬年薪,加入TVB後,麥大力主要主持明珠台的《港生活·港享受》,並客串過幾套劇集,但未有太大發展機會。去年國泰航空最近邀請已離職的機組人員回巢,已傳出麥大力回歸航空業。

麥大力連日來分享不少做機師時的舊照。(IG:@derekmackesy)

麥大力在機師位笑得相當燦爛。(IG:@derekmackesy)

至今TVB網頁上的演藝人員名單中仍然見到麥大力的名字,但他近排密密分享跟飛機引擎的合照,3月15日更留言:「Taking Flight Part III - A new Era. I once told someone, ‘I’m a pilot, I will fly again.’Baby, It’s been a while but I’m back! I’ve got my Wings and I’ve found an Engine, thrice! (A really big XWB Engine!)Going flying folks, who’s coming? (我曾經告訴某人,『我是一名飛行員,我會再次飛行』。寶貝,好久不見,我回來了!我有翅膀了,我找到了一個引擎3次﹗一個非常大的XWB引擎﹗)」疑正式回歸機師行列。