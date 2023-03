RUMOURS︱Ian陳卓賢流利英文成焦點　MIRROR計劃下年開巡迴演唱會

男團MIRROR的首支英文團歌《RUMOURS》今日(17/3)正式推出,他們日前接受了美聯社的訪問宣傳新歌。短短的36秒訪問片中,由平日沉默寡言的陳卓賢(Ian)主力回答記者提問,一口流利的英文成為焦點獲粉絲大讚:「英文嘞嘞聲」、「好好聽呀!」



MIRROR的首支英文團歌《RUMOURS》今日(17/3)正式推出。(IG圖片)

片中,坐在前排的Ian以一口超流利的英文說:「We kinda wanna show the possibility of what a boy band from Hong Kong can bring to everyone. In the past few years have been focusing on the local market, luckily we got our fans base here. Hopefully, we can bring ourselves and bring Cantopop to more places. By then, people from overseas can get to know more about Cantopop.(我們想展示香港男團的可能性,在過去的幾年,我們一直專注於本地市場,幸運地有了自己的粉絲。希望我們能把自己和廣東歌帶到更多的地方去,到時海外人士可以更了解廣東歌)」。

Ian一口流利的英文成為焦點。(影片截圖)

Ian英文嘞嘞聲。(影片截圖)

訪問中亦提到去年7月的紅館演唱會意外,呂爵安(Edan)坦言:「永遠不會說我們已經渡過難關,這是一個巨大的教訓」,邱士縉(Stanley)續指:「事件教會了他們珍惜一切。」演唱會悲劇的發生,有人批評他們只顧拍廣告賺錢多過專注在歌唱事業,盧瀚霆(Anson Lo)說:「團隊正嘗試放慢日程以取得更好平衡,所有成員每月至少聚會一至兩次,開會或上舞蹈堂等活動,這是一個很大的變化,因為過去他們很少在工作之外見面」,他更透露MIRROR有計劃明年開巡迴演唱會。

MIRROR有計劃明年開巡迴演唱會。(IG圖片)

