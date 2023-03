JJ林俊傑中環海濱開騷唱足41首歌　廣東話自彈自唱《追》掀高潮

七千三百多天的音樂創作堅持,2023年迎來JJ林俊傑入行的第20個年頭。早前JJ啟動了籌備多時的JJ林俊傑《JJ20 世界巡回演唱會》,香港站作為官方首批公布的2023年世界巡迴演唱會的唯一亞洲站,由於反應熱烈曾三度加場。JJ林俊傑《JJ20 世界巡回演唱會》香港站, 於17日晚於中環海濱活動空間正式開鑼,大會搭建了中環海濱史上最大最高的舞台,並以「J」字的造型設計成延伸舞台,令JJ演出時可以更貼近一眾樂迷。



JJ林俊傑《JJ20 世界巡回演唱會》香港站, 昨晚於中環海濱活動空間正式開鑼。

JJ以《記得》一曲揭開序幕,彈着鋼琴的他緩緩升上舞台,全場即揮動大會派發的紫色應援棒,令現場頓變成紫色燈海。已經五年沒有在香港演出的JJ,多次對觀眾表達思念,又以廣東話表示:「香港嘅朋友好耐冇見!大家好!我係JJ林俊傑!」台下觀眾即報以歡呼聲,JJ見到香港站的觀眾如此熱情,直言無法形容自己此刻心情,並表示很歡迎大家來臨JJ林俊傑《JJ20 世界巡回演唱會》,他更於台上問道:「有沒有第一次來的朋友?頗多的!挺我一齊長大的鐵粉在哪裡?」看到觀眾歡呼聲不絕,JJ笑言有很多感觸,所以想將一切放到這次演唱會的音樂中,與大家一同尋找生命中的關鍵詞,繼而唱出《關鍵詞》及《豆漿油條》。

JJ以《記得》一曲揭開序幕,彈着鋼琴的他緩緩升上舞台。

之後換上粉紅色外套登場的JJ,甫出場便對全場觀眾表示要與大家合唱《小酒窩》,觀眾當然十分配合,唱畢此歌後,JJ高舉拇指讚觀眾們太棒了,又以廣東話問道:「好唔好聽?開唔開心?High唔High?」可能是已有多時沒有來到香港,所以JJ這晚有跟觀眾聊不完話題,他直接跟觀眾說:「接下來來聊回天好不好,好久沒有聊天了!20周年了,很多的東西想回饋歌迷朋友,包括剛剛聽到幾首耳熟能詳陪着大家成長的歌曲,我希望這個20周年能有很好的回憶,但不只是回憶,也是新的起程。」

這次演唱會,JJ更特選了40多首歌來送給香港站的歌迷。

對後輩照顧有加的JJ,更為香港樂迷帶來新面孔 - Patti蔡宥綺,JJ指自己於5年前認識對方,聽到她改編自己的歌曲後,便覺得對方前途無限,不過當JJ知道登上舞臺的Patti蔡宥綺是首次到香港時,他竟開始推薦各種香港美食——叉燒包、點心、魚旦、叉燒飯、奶油豬、說到興起時JJ更分享自己在香港的秘密甜品店,提到美食停不住的JJ笑說:「每次來香港都是充滿罪惡感」,馬上將話題拉回音樂上,兩人結他合唱Patti蔡宥綺創作的新歌《像我的我》。

為冧香港的樂迷,JJ特意苦練廣東話,他說:「我練了很久粵語,練了二十多年也不怎樣,但來到香港也要來接地氣。」說畢便自彈自唱出《追》,令歌迷驚喜不已。之後JJ又一口氣唱出《輸了你贏了世界又如何》、《倖存者》、《修煉愛情》、《將故事寫成我們》、《江南》及《不為誰而作的歌》等歌曲,令全場歌迷陷入瘋狂。

20年對JJ來說是個不容易的里程碑,而《JJ20世界巡迴演唱會》更是在許多一路支持的歌迷的見證下因而誕生!這次演唱會,JJ更特選了40多首歌來送給香港站的歌迷,結合JJ 20年來的點滴,每首歌都以打進心坎裏的歌聲,唱出想傳遞的故事,以及對樂迷的感謝與想念。

不僅演出曲目誠意滿滿,令現場觀眾驚喜尖叫不斷的是——重金投入的絢爛煙火綻放夜空,與主舞台身後香港地標性建築群的經典夜景交相輝映,伴隨著演唱會歌聲傳遍維港兩岸,圓滿了JJ林俊傑《JJ20 世界巡迴演唱會》香港站首場,接下來五場演出究竟會繼續帶來什麼驚喜?各位樂迷一定要密切留意!

《JJ林俊傑 JJ20 世界巡回演唱會》歌單

1. 記得

2. 木乃伊

3. 美人魚

4. 茉莉雨

5. 醉赤壁

6. 關鍵詞

7. 豆漿油條

8. 小酒窩

9. 像我的我 蔡宥綺 (JJ 合唱)

10. 當你

11. 那些你很冒險的夢 (大合唱)

12. 因你而在 (自拍)

13. 新地球 (煙花)

14. 子彈列車

15. 編號89757

16. While I can

17. 不存在的情人

18. 黑夜問白天

19. 無盡的思念

20. 交換餘生

21. Like You Do

22. 不死之身

23. 我還想她

24. 西界

25. 她說 (鋼琴)

26. Love u u

27. 愛笑的眼睛

28. 可惜沒如果

29. 追 (鋼琴)

30. 輸了你贏了世界又如何

31. 倖存者

32. 修煉愛情

33. 將故事寫成我們

34. 江南

35. 不為誰而作的歌 (煙花)

36. 7千3百多天 (煙花)

37. 不潮不用花錢

38. 最嚮往的地方

39. 偉大的渺小

40. 一定會

41. 一千年以後