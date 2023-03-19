謝嘉怡參加拳擊比賽被打至流鼻血　開心說為自己與對手感到驕傲

2020年港姐冠軍暨謝嘉怡（Lisa）雖然「鬼妹仔」性格，但早前在社交平台分享與亞洲親戚相處點滴，大曬廣東話。今日（19日）她在社交平台再上傳了一段影片，片中她去了打拳擊比賽，她打起拳來也是「有板有眼」拳拳到肉。

2020年冠軍謝嘉怡（影片截圖）

謝嘉怡去了打拳擊比賽。(影片截圖)

片中Lisa與另一名女子jen打拳擊比賽，二人互不相讓，Lisa更被打至流鼻血，最後評判說Lisa勝出比賽，雖然被打至流鼻血但也值得。Lisa更開心的寫下：「Wow, our first fight is completed. I won by the decision of the judges, but it was a really close fight ❤️ I am so so proud of jen and I. We put out heart and soul into training these past few months, and tonight, we came to fight.」（我們的第一場比賽完成了，評判決定我勝出比賽，這是一場非常近距離的比賽，我為jen和我感到驕傲！過去幾個月，我們把心和靈魂投入訓練，今晚，我們來比賽。）

她打起拳來也是「有板有眼」拳拳到肉。(影片截圖)