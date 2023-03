謝嘉怡參加拳擊比賽被打至流鼻血　開心說為自己與對手感到驕傲

2020年港姐冠軍暨謝嘉怡(Lisa)雖然「鬼妹仔」性格,但早前在社交平台分享與亞洲親戚相處點滴,大曬廣東話。今日(19日)她在社交平台再上傳了一段影片,片中她去了打拳擊比賽,她打起拳來也是「有板有眼」拳拳到肉。

2020年冠軍謝嘉怡(影片截圖)

謝嘉怡去了打拳擊比賽。(影片截圖)

片中Lisa與另一名女子jen打拳擊比賽,二人互不相讓,Lisa更被打至流鼻血,最後評判說Lisa勝出比賽,雖然被打至流鼻血但也值得。Lisa更開心的寫下:「Wow, our first fight is completed. I won by the decision of the judges, but it was a really close fight ❤️ I am so so proud of jen and I. We put out heart and soul into training these past few months, and tonight, we came to fight.」(我們的第一場比賽完成了,評判決定我勝出比賽,這是一場非常近距離的比賽,我為jen和我感到驕傲!過去幾個月,我們把心和靈魂投入訓練,今晚,我們來比賽。)

她打起拳來也是「有板有眼」拳拳到肉。(影片截圖)