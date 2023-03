2009年港姐亞軍李姿敏,卸任後選擇到外國讀書,沒有跟無綫簽約做藝人;2017年,29歲的李姿敏與大她24年的澳洲籍練馬師賀賢在澳洲結婚,翌年誕下混血囝囝賀朗琋。早前李姿敏在社交平台透露懷有第二胎,並與老公和囝囝一齊用紙炮公佈今胎是男孩子。

2017年,29歲的李姿敏與大她24年的澳洲籍練馬師賀賢在澳洲結婚。(ig@gmanli)

李姿敏與大她24年的澳洲籍練馬師賀賢在澳洲結婚(ig@gmanli)

李姿敏與混血囝囝。(ig@gmanli)

+ 6

同與馬圈有密切關係,現年66歲的前香港冠軍騎師、現職練馬師的告東尼女兒告津瑜,去年12年與大摩兒子喬治摩亞在半島酒店直升機停機坪進行訂婚儀式,上月更正式成為人妻。昨日李姿敏和告津瑜分別在IG Story上載合照,二人腹大便便,隨時生得,告津瑜以英文留言:「Bump Babe.We are two day apart.@gmanli(我哋兩個預產期相差兩日)」李姿敏回覆:「Watch out!2 bumps at the races today!(睇吓!兩個大肚婆在賽馬日偶遇!)」未知邊個BB會先搶閘出世?!

告津瑜同李姿敏嘅預產期只差兩日。(ig@dacruza)

告津瑜嘅大肚寫真好有陽光氣息。(ig@dacruza)

告東尼快做外公。(ig@dacruza)