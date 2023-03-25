胡杏兒連趕兩場慈善晚會　喜遇偶像葉蒨文朱玲玲合照留念

胡杏兒日前剛為丈夫李乘德（Philip）舉行完生日派對，昨晚（3月24日）又再次盛裝現身，連續出席兩個慈善晚會，先參與善德基金會第五屆董事局就職晚宴，隨後再趕赴慧妍雅集41週年慈善晚會。同場更喜遇兩位偶像，葉蒨文和朱玲玲，杏兒表現非常雀躍。

杏兒見到偶像朱玲玲，特別上前合照。（大會提供）

隨後再跟葉蒨文合照。（大會提供）

由於連走兩場，杏兒比較晚才趕及去到赴慧妍雅集41週年慈善晚會，但一到步見到一眾選美友好，大家都紛紛把握機會聊天合照，心情興奮，胡兒都感謝今年慧妍雅集的會長劉倩婷誠邀出席。「 幸好及時趕赴現身，都趕到有點流汗，很開心能夠參與這晚盛會。始終過往幾年自己都忙於在內地工作，又因疫情關係，相隔幾年才能再次復辦如此盛大晚宴，非常之開心。」而主席劉倩婷小姐就表示︰「過去三年，受到疫情影響，慈善晚會一再延期，今次能夠成功舉辦，我們很感激各界善長人翁對慧妍雅集的熱心捐助。」

杏兒一晚走兩場，為慈善非常落力。（大會提供）

提到丈夫Philip日前舉行的「入五」派對，杏兒都感到時光飛逝︰「雖然50歲不是很老，但都希望找個機會大家相聚，很開心三個兒子當晚亦無扭計，大家都玩得很開心。」杏兒在社交平台亦都有貼出派對相片，留言指憶起41歲時認識丈夫，感覺時間過得太快，要珍惜一切。

慧妍雅集41週年慈善晚會更獲善長人翁贈支票。（大會提供）

提到未來的工作大計，杏兒就指通關後，方便來往內地工作，自己可以投放更多時間陪伴三個兒子，包括大仔李奕霆（Brendan）、二仔李奕霖（Ryan）及細仔李奕宏（Liam）。「最近每天早上都7點起床，先送他們上學，然後自己去做運動，再接他們放學，很開心，生活過得很充實。」