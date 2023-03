38歲藝人鍾嘉欣(Linda)去年10月在加拿大誕下細女Anika,產後不久她已低調在加拿大復出演唱,有粉絲曬出Linda表演片段,以一身超閃Deep V短裙現身的Linda身材Fit爆,大騷美腿,完全不見有發福,Keep得十分好!

鍾嘉欣分享第三胎女兒照。(IG@chungkayanlinda)

Linda開金口演唱聲夢小花姚焯菲(Chantel)翻唱再爆紅的《戀愛預告》,人靚聲甜,唱Live同以前一樣保持到水準。唱到《Nothing's Gonna Change My Love for You 》時,鍾嘉欣笑言:「我唔會諗住情人唱,唔會諗住我老公,我會諗住我啲BB仔。」又母愛滿瀉說道:「無論點樣媽媽都會永遠愛你㗎!」

鍾嘉欣又提到,下年是她入行20周年,有機會開個人演唱會,現正秘密練歌中。

點擊睇鍾嘉欣演唱片段:

+ 1

點撃睇更多鍾嘉欣美照: