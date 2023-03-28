高海寧愛低調恨意大利小鎮結婚　最難忘參加韓式婚宴冇嘢食

一連兩集的結婚資訊節目《星海．星海薈呈獻：談婚論嫁》，將於本周四、五晚10點半翡翠台播出，節目由林盛斌（Bob）、麥美恩和糖妹（黃山怡）擔任主持。2023年兔年適逢「雙春兼閏月」，是婚嫁的好時機，一眾主持會為一班準新人推介「婚禮懶人包全攻略」，包括婚宴場地、中式裙褂、西式婚紗、嫁喜禮餅、揀大床、花球等情報，一應俱全；節目每集都會邀請不同星級藝人擔任嘉賓，分享夢想的婚禮及遇過的婚宴趣聞，另還會邀請玄學家李丞責為大家指點迷津。

糖妹（左起）、林盛斌及麥美恩擔任主持。

周四（30日）播出的第一集，邀來高海寧（高Ling）及羅毓儀（Yuki）擔任嘉賓。主持問到兩位靚女嘉賓的夢想婚禮時，幻想自己是公主的Yuki笑言：「想喺一個城堡裏面搞婚禮，想老公要騎住隻白馬嚟接我！」Yuki續指希望於城堡外拍攝婚照：「想影相嗰一吓影到個城堡，後面係一片星空，最好有幾粒流星飛過，咁就最正！」高Ling的想法則相反，希望一切從簡，她說：「想喺沙灘或者喺意大利嘅小鎮，搞個唔太大型但好溫馨嘅婚禮。」

節目邀請李丞責師傅為大家指點迷津。

兩位嘉賓還分享了最深刻難忘的婚宴，Yuki透露曾經出席一位Cosplay圈朋友的婚禮，她說：「一去到我呆咗，成場人都係着住Lolita衫，忍唔住嗌Oh My God，早知我都着啦，覺得成件事都好正。」高Ling則最難忘參加韓式婚宴，她說：「有個朋友嫁去韓國，第一次出席韓式婚宴，一對新人着住韓服，現場有好多花籃，大家喺台下睇佢哋行禮，一個鐘頭後個儀式完咗，之後就真係完咗，原來唔包嘢食架！」

一眾主持會為大家推介婚禮懶人包全攻略，包括中式裙褂、揀大床、嫁喜禮餅等。

講到禮金問題，過來人Bob分享自身經驗說：「嗰時有同太太商量，外父外母都覺得幾多冇咩所謂，最後講咗個數，唔記得係8萬8定10萬，到我畀完隔咗一排之後，外父外母回番封好大嘅利是畀我，其實畀幾多都係睇你誠意。」之後Bob追問高Ling覺得多少禮金才夠體面，更會搞鬼化身高Ling爸爸要求100萬禮金，想知道高Ling如何招架、及這位女神心目中的禮金數目是多少？密切留意後晚（30日）播出的《談婚論嫁》。

高海寧就鍾意低調啲，想喺沙灘或者意大利嘅小鎮結婚。