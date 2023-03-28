朱咪咪自爆幾年接得一個TVB節目 未拍完就確診唔知有冇騷錢收

朱咪咪今日（28/3）現身一個長者活動，現居新加坡的她回港幾日，指自己有工作就會回來，但幾年間在香港卻只得一個無綫賀年節目Job，而且拍到一半就「中招」拍唔完。講到無綫近日發盈警，問到未拍完有冇騷錢收，咪咪姐就說未打簿不知道。

朱咪咪在聚餐上大唱多首經典金曲，逗得現場老友記好開心。（葉志明攝）

朱咪咪今日（28/3）在紅磡一間酒樓出席一個長者聚餐，活動上大唱《上海灘》、《風的季節》等金曲，逗得現場老友記很開心。講到近況，她說長居新加坡，間中到美加等地登台，因為在香港冇Job，疫情幾年只得一個Job，而且更出師不利。咪咪姐說：「返新加坡住下咋嘛，香港都無job俾我做！香港樣樣物價又貴，我竄返新加坡，晏晝食一餐都係唔超過5蚊坡紙（約港幣$30），就有碗湯粉加杯咖啡。」

朱咪咪難得回港，見她消瘦不少，她指中招後身體變差，加上屋企少煮飯，所以瘦了十幾磅。（葉志明攝）

她指近幾年在香港冇Job，只有月前無綫的《新春開運王》節目，點知未拍完就確診肺炎，咪咪姐說：「《新春》本來有六集，我拍咗三集，就冇喇！拍咗一場就中咗招、瀨咗嘢，可能香港呢個方位唔好。」她當時第一次中招，幾日無法下嚥，臥病在床，生活只得飲水食藥，辛苦極了。近日無綫發盈警要開源節流，問到收到節目騷錢未，她表示：「係喎！我都未去check喎！陣間做完呢個長者show就去打簿！我返去check check先，你唔講我都唔知。」

朱咪咪自爆在香港冇Job，疫情以來只得一個賀年節目，暫時亦無意拍劇，除非很多戲份。（葉志明攝）

咪咪姐原定於去年九月開演唱會，但原來她信錯人，差點簽下條款辛辣的合約，要將未來幾年任何類型演唱會的版權都歸予對方擁有，最終咪咪姐拒簽合約，寧願取消演唱會。她今日透露合約問題已經解決，相信最快九月入紙申請紅館演唱會，又說：「已經好多人問緊我點解唔開紅館，我話唔得住，成個演唱會其實我已經有個大概，但係因為依家未申請得，要一年，到時申請幾耐就唔知。」問到對方有否道歉，咪咪姐表示：「唔使啦，正所謂事無不可對人言，我既然知道你個人係咁，就擺咗喺心度囉，唔係話要報復，我哋唔係咁嘅人嚟嘅，你睇我個樣幾和善！不過可能後面有把刀，我自己都唔敢包！哈哈！」

朱咪咪之前的演唱會合約糾紛已解決，她預告9月就會再入紙紅館開騷。（葉志明攝）

咪咪姐會在香港留到31號，她自爆自己好大懵，以為訂好機票，叫囝囝Check in時才知原來未買機票，不得不承認年紀大記性差，又謂：「唔怕同大家講，我係電腦啲掣都唔識撳，我完全唔識上網，我識揸個手提電話，識WhatsApp已經好好。（唔叫阿仔教你？）佢唔係唔教，你要我肯學先得，我覺得咁麻煩，就叫佢哋嚟囉。好彩我都冇辜負我個姓，我姓朱，我天性係懶嘅。」