鄧梓峰親身支持大女攝影展　28歲鄧瓊芝身形高䠷星味十足無意入行

現年62歲的鄧梓峰是TVB的金牌司儀,亦曾在不少劇集中擔任配角,憑溫文爾雅、「好好先生」的形象深入民心。出生名門的鄧梓峰,爸爸從商經營航運生意,有傳身家高達20億。而鄧梓峰與太太育有兩子兩女,當中28歲大女鄧瓊芝(Natalie)長得亭亭玉立,除了間中擔任模特兒之外,現時從事攝影師工作的她亦十分出色,近日她就聯同另外6位女性攝影師舉行攝影展,鄧梓峰亦有到場支持,他在IG Post出與愛女的合照,並寫道:「七位女攝影師為Bethune House舉行籌款攝影展,場面墟冚!Proud to see my girl參與其中!」



身為爸爸的鄧梓峰當然有到場支持!(IG@patrick_dunn_official)

Natalie畢業於爸爸的母校美國波士頓大學,畢業後開始從事攝影師工作,間中亦有擔任模特兒,擁有42吋長腿的她天生一副模特兒的高䠷身形,星味十足,絕對是有樣有身材又有學歷!曾在美國生活的Natalie,性格「鬼妹仔」,不時在IG大曬性感照,盡騷美好身段,而她亦曾出席活動擔任Model,就算與一眾外籍模特兒同場都完全不輸蝕。雖然有條件入娛樂圈,但Natalie就更有興趣做攝影師,現時會為各大品牌或時尚雜誌擔任攝影師,又曾為麥浚龍、Amanda S.、關智斌、袁澧林等拍攝宣傳照,非常出色!