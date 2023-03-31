鄧梓峰親身支持大女攝影展　28歲鄧瓊芝身形高䠷星味十足無意入行

現年62歲的鄧梓峰是TVB的金牌司儀，亦曾在不少劇集中擔任配角，憑溫文爾雅、「好好先生」的形象深入民心。出生名門的鄧梓峰，爸爸從商經營航運生意，有傳身家高達20億。而鄧梓峰與太太育有兩子兩女，當中28歲大女鄧瓊芝（Natalie）長得亭亭玉立，除了間中擔任模特兒之外，現時從事攝影師工作的她亦十分出色，近日她就聯同另外6位女性攝影師舉行攝影展，鄧梓峰亦有到場支持，他在IG Post出與愛女的合照，並寫道：「七位女攝影師為Bethune House舉行籌款攝影展，場面墟冚！Proud to see my girl參與其中！」



身為爸爸的鄧梓峰當然有到場支持！（IG@patrick_dunn_official）

Natalie畢業於爸爸的母校美國波士頓大學，畢業後開始從事攝影師工作，間中亦有擔任模特兒，擁有42吋長腿的她天生一副模特兒的高䠷身形，星味十足，絕對是有樣有身材又有學歷！曾在美國生活的Natalie，性格「鬼妹仔」，不時在IG大曬性感照，盡騷美好身段，而她亦曾出席活動擔任Model，就算與一眾外籍模特兒同場都完全不輸蝕。雖然有條件入娛樂圈，但Natalie就更有興趣做攝影師，現時會為各大品牌或時尚雜誌擔任攝影師，又曾為麥浚龍、Amanda S.、關智斌、袁澧林等拍攝宣傳照，非常出色！