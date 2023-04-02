隱形戰隊｜劉佩玥被「公主抱」不慎走光　急解釋：着咗兩條打底褲

劉佩玥（Moon)今天（2日）出席劇集《隱形戰隊》的宣傳活動，其中一個環節，林子善需要以「公主抱」形式抱起Moon過對面，由於Moon短褲上陣，所以被抱起時，她亦小心翼翼捉住短褲，殊不知仍不小心「走光」，露出黑色打底褲，事後接受《香港01》訪問時，她透露已做足打底功夫，絕無「走光」一事：「本身要知道玩呢個遊戲，我係着咗兩條打底褲，加出面呢條褲仔，點解會見到黑色呢？咁就真係打底褲嚟嘅，我仲着咗兩條添，係非常安全，但係玩呢啲有少少在所難免，喺我角度都唔算好走光，因為走光可能會見到啲皮膚，下次我會再黐晒啲膠紙。」

劉佩玥不小心「走光」，露出黑色打底褲，事後接受《香港01》訪問時，她透露已做足打底功夫，絕無「走光」一事。（梁碧玲攝）

另外，高層樂易玲早前接受內地傳媒訪問，透露TVB有份力捧名單，共有14名男女藝人，而Moon亦在名單上，能夠受到公司重點栽培，Moon坦言感到榮幸，但亦換來一定壓力：「因為係樂小姐講，我會覺得係佢口中講，我覺得係一個肯定，同埋好開心囉，咁嚟緊我都會有一個非常大嘅推動力，推動自己要做得更加好，因為係公司對我嘅期望，所以唯有做得更加好，要進步得快啲，唔好辜負公司對我嘅期望（會唔會造成壓力？）我係一個抗壓能力好高嘅人，壓力一定會有睇吓你點處理佢，咁我處理嘅方式係，我會做得好好囉，我係嗰啲越戰越勇嘅人。」

劉佩玥受公司重點栽培對象，坦言感到榮幸，會推動自己做得更加好。（梁碧玲攝）

點撃睇下劉佩玥疑似走光嘅相：