關菊英攜同性密友出席飯局容光煥發　60歲葉童瘦到胸骨明顯

金牌經理人陳淑芬曾擔任張國榮、張學友等紅星的經理人，在圈中人緣甚廣，日前她在餐廳設宴，宴請一班圈中好友，資深傳媒人汪曼玲在社交平台曬出一系列聚會照，並寫道：「多謝陳太邀請好友吃美味私房菜。」相中所見，胡楓（修哥）、羅蘭、姜大衛與太太李琳琳、葉童、鄧萃雯、張智霖、袁詠儀等都有出席，而久未露面的關菊英就與同性密友周偉利（Willy）一起出席飯局。



場面熱鬧！（Facebook@汪曼玲）

眾人難得相聚，枱面上擺了不少酒杯，葉童、袁詠儀、謝天華等飲到面紅紅，十分盡興，場面非常熱鬧！剛剛在上個月初過了60歲生日的葉童，身穿深紫色套裝，身形瘦削的她瘦到胸骨凸出明顯，但一頭銀髮的她仍精神奕奕，狀態不錯。而91歲的修哥身穿印有TVB標誌的T恤，其實他效力TVB至今已有35年，可見他對TVB感情之深！

葉童瘦到胸骨凸出明顯（微博@汪曼玲）

即將在下個月踏入65歲的關菊英，近年已淡出幕前，甚少公開露面，2019年曾傳出她身體欠佳的消息，更被影到多次出入醫院，身體狀況令人擔憂。不過前年年尾，關菊英曾與一班《溏心風暴》的拍檔敘舊，今次她還攜同相交15年的同性密友Willy出席飯局，相中一頭短髮的關菊英面色紅潤，精神爽利，她與Willy並肩而坐，容光煥發！曾與黎小田有過一段婚姻的關菊英，在2007年於朋友聚會中認識Willy，關菊英曾大讚對方非常貼心，近年兩人不時出雙入對，攜手走過15年，感情十分好！