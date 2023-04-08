關嘉敏單飛發展　舊拍檔陳善渝Odilia考定保險牌：我唔會唔甘心

關嘉敏（Carman）自從加入TVB後接觸劇集拍攝的機會愈來愈多，例如《愛·回家之開心速遞》、《美麗戰場》和《隱形戰隊》當中也有突出表現，相反同為女子組合Bingo成員的另一人，陳善渝（Odilia）的曝光機會卻急跌。



Odi陳善渝（原名陳康琪）毫不吝嗇展示均稱身材。（IG@ooodilia）

陳善渝昨日（07/4）出席活動時接受《香港01》訪問，她直言替姊妹關嘉敏的成功而感到開心，並坦言不介紹她單飛發展。她說：「上年我都拍咗啲電影同電視劇，今年應該會出街，大家可以留意吓。我反而係替佢開心，應該咁樣計，同期都有好多女歌手、演員，其實都唔止係關嘉敏，個個都好努力，有人做緊歌，有人進修緊。我唔會唔甘心，而家都讀緊一啲課程，嚟緊都希望除咗演藝方面，都想喺金融方面進修。」

陳善渝（Odilia）繼續於圈內發展。（林迅景 攝）

她表示，現在正向着保險金融方面進發，她說：「其實自己不嬲都有興趣，想讀課程同埋考牌照，希望可以幫到大家。」很多人對女藝人做保險都有一個謬誤，她坦言正是因為這個謬誤，而令她更堅持要修正這個想法。她說：「喺我角度從來唔會覺得唔好，如果覺得唔好，歡迎任何人嚟搵我傾吓，哈哈。」

陳善渝（Odilia）出席活動。（林迅景 攝）

她續說：「之前食得太多，而家要keep返先，因為下星期要拍《開心速遞》。收到劇本啦，雖然唔係主線角色，但係都幾好玩。個角色係一個Channeli店嘅名店職員，可以反映返啲唔同階級觀念，呢次都係快閃角色，大家鍾意嘅話可能會寫多啲，哈哈。」

女子組合Bingo人數由5變3，再由3變成2。現在再分拆獨立發展。（資料圖片）