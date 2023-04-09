薛影儀處女單曲MV衝破70萬　TVB小花羅毓儀賣萌挑戰「小Baby舞」

「亞視一姐」薛影儀在清明節推出處女單曲《一加一等於阿儀》，歌詞中一句「阿儀係你嘅小baby！」極度洗腦易記，外界反應熱烈，MV上架4日已速破71萬觀看人次，直逼100萬大關，今日（9日）阿儀特地拍片賀新歌報捷，完美實現：「阿儀不紅 天理不容」這句說話。

阿儀呢個造型十足「怪獸公司」毛毛。（ig@ching_yee0205）

薛影儀在清明節推出處女單曲《一加一等於阿儀》已衝突70萬大關。（ig@ching_yee0205）

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香港亞洲心動娛樂今趟落足本，MV中為阿儀設計8個不同造型，排舞師更特別編排「阿儀Baby舞」，阿儀招牌木納表情加上只擺動雙手「跳舞」，令人一看難忘。就連樂易玲最新點名力捧「TVB六生八旦」之一的羅毓儀都忍不住模仿，拍片賣萌挑戰「亞視一姐」！

羅毓儀在社交平台分享短片，寫上：「Hello~ 我都叫阿儀」，原來她日前跟男朋友吃飯時，忍不住拍片。羅毓儀以《一加一等於阿儀》的音樂作背景，展露燦爛笑容，模仿薛影儀在新歌MV的「小Baby舞」，片尾更向住鏡頭大派飛吻，十分可愛。今年26歲的羅毓儀擁有不老童顏，大賣青春獲不少粉絲讚好，留下心心眼的表情符號，並留言：「爭好遠囉~~~~呢個阿儀好好多」、「此阿儀不同彼阿儀」，更有人提議「錄隻一加一等於阿儀cover或搵ATV阿儀拍番條vlog」，兩位阿儀都有很多支持者。

羅毓儀都模仿「小Baby舞」，挑戰「亞視一姐」。（ig@yukyukyukee）

羅毓儀今年26歲，青春無敵。（ig@yukyukyukee）