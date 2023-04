張蔓姿以性感造型登場,令觀眾眼前一亮。

張蔓姿日前聯同Lewsz開騷,Lewsz甫出場即送上《Sick and Tired》,跟接身穿Bra top、男裝孖煙通上場嘅GiGi唱出其出道作《姿態》,之後再與師弟送上演唱會主題曲《I CAN GET WHAT I WANT》。

真正零距離接觸。

話晒都係加入華納後第一次嘅大形演唱會,緊張都好正常。

演出期間,Lewsz與Tiab二人走到場館正中間的小舞台上作近距離表演,讓觀眾興奮不已尖叫不斷,而光頭幫TomFatKi的出現亦帶來了另一高潮;擔任嘉賓嘅洪嘉豪與二人逐一合唱《還原淚》與《污糟兒》,Lewsz自言當日向公司提議想邀請Kaho 做嘉賓時大家也大感愕然,估不到合唱效果出奇地夾;GiGi亦自言覺得與Kaho很有緣,在演藝和華納都是她的師兄,Kaho大讚Lewsz是公司裏最有禮貌的一位,而GiGi就最勤力,經常在公司碰到她都是在寫歌或者跟進自己的MV。

張蔓姿同Lewsz原來同Kaho都幾有淵緣。

演唱會尾聲,二人向觀眾大送自己設計的領呔和背心做禮物,並獻唱《EVERYTHING WILL BE ALRIGHT》 以及《LOVELOST 》。