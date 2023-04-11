東張西望｜怪男出高價買二手即除襪　連方力申洪永城都中招

今日（11日）的《東張西望》講到一位自稱是救護員的怪男四處問人有沒有襪賣，之後怪男更說願意付出數百至千元不等來買他們身上的襪子，有不少的人都「中招」，而不少藝人亦說曾經遇過這個怪男。

一位自稱是救護員的怪男四處問人有沒有襪賣，之後怪男更說願意付出數百至千元不等來買他們身上的襪子。(節目截圖)

藝人方力申說2年前亦曾遇過怪男，他指怪男年約50歲自稱是救護員，他講述之前遇到怪男的經過：「我嗰日喺灣仔君悅酒店食完飯，夜晚10點幾，我就停咗喺酒店下面個收費停車場，攞車嘅時候，一閂埋車門，佢好快已經敲我個窗。我見到佢唔算高大，我都有啲猶豫究竟開唔開窗，始終有啲夜，我見到我都應付到佢嘅，就問佢咩事啊？佢問我邊度可以買到襪？因為佢係救護員，佢嘅襪唔合規格，已經被警告過一次，如果再警告，份工就會冇㗎啦。」怪男便請求方力申幫助他，但因為酒店附近沒有襪子賣，所以怪男便說可否用錢買方力申腳上的黑色襪子。

方力申說2年前亦曾遇過怪男，他指怪男年約50歲自稱是救護員。(節目截圖)

方力申想起自己的後車箱有乾淨的襪子，於是在後車箱拿襪子給怪男，但怪男則說乾淨的襪子有紅線，並不是全黑，繼續向方力申要求他腳上的那雙襪子。最後方力申因為有點煩躁，所以就跟他說：「錢，我就唔要你㗎啦，你一係攞咗佢，一係我就走，你自己選擇！」怪男拿了方力申的襪子後，很快便消失了。方力申事後與朋友聊天，朋友指怪男拿他的襪是否要「落降頭」。

方力申想起自己的後車箱有乾淨的襪子，於是在後車箱拿襪子給怪男。(節目截圖)

除了方力申，連丁子高也同樣遇到這事情，亦是有約50歲的怪男問他可否用500元買腳上的那雙襪子，之後丁子高沒有收他的錢而直接把正在穿的襪子給了怪男。洪永城亦留言指自己也曾遇過同樣的事，不少藝人亦紛紛表示自己曾遇過及聽說過這件事。

不少藝人亦紛紛表示自己曾遇過及聽說過這件事。(節目截圖)

除藝人及名人外，亦有市民陳先生曾經遇過怪男，怪男向他借腳上的那雙襪子，並向陳先生說是救護員因為趕時間，所以穿錯了襪子，陳先生不以為然便把腳上的襪子給了怪男，之後陳先生看報道才知道怪男已經是犯罪累累。

除藝人及名人外，亦有市民陳先生曾經遇過怪男。(節目截圖)

另一名身型健碩的市民Jerald亦是怪男的目標，怪男向Jerald以同一番說話借襪子，而Jerald亦婉拒表示：「唔好啦，我著咗一日，都唔衛生啦，我唔係唔想畀你，但寧願畀對全新嘅。」怪男表示沒問題的，只要把襪子放進膠袋裡讓上司看一眼就行。而Jerald亦曾經與方力申朋友一樣想法，懷疑怪男拿他的襪是否要「落降頭」，後來問朋友才覺得機會率比較小才放下心頭大石。

另一名身型健碩的市民Jerald亦是怪男的目標。(節目截圖)

投7項【民選電影大獎】即賺高達 888「01積分」，答簡單問題仲有機會贏走Maxcare心動椅 (價值$32,800；名額1位) 或 $30 網購現金券 (名額50位)！