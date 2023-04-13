麥雅緻帶父親遺照去睇偶像演唱會　原來爸爸係許冠傑粉絲

藝人麥雅緻（Angie）昨日（12日）在社交平台上載了與老公張頴康看許冠傑紅館演唱會的照片並說：「這是我兌現對爸爸的最後一個承諾。」並說自己是帶着沉重及忐忑的心情去看許冠傑的演唱會，原來因為麥雅緻的父親是許冠傑的粉絲，所以她想帶著已離世的爸爸去看一次他的偶像演唱會，相中的麥雅緻已經哭成淚人。

麥雅緻昨日上載了與老公張頴康看許冠傑紅館演唱會。(ig圖片)

麥雅緻上載了去看許冠傑演唱會的照片，她一邊拿著父親生前的照片，一邊拿著熒光棒與台上的許冠傑合照，她說道：「我和爸爸生前約定了，疫情過後，我一定會帶他去看許冠傑演唱會，只可惜⋯他未能赴約便突然先走一步⋯ 而我⋯真的很想兌現對他的承諾，他離開了500多天的今晚，我終於可以緊緊抱着他的照片，默默伴隨淚水及笑聲，和他一起欣賞他最喜歡的偶像演唱會，今晚，我第一次在Sam 哥的演唱會中，聽到他唱出just a little 及tears in heaven ⋯ （ 這兩首不算是Sam 哥concert 的必唱曲目) 即時淚崩，（我一早被張生說我會喊到豬頭咁） 但我覺得這是爸爸對我的回應。」

麥雅緻上載了去看許冠傑演唱會的照片，她一邊拿著父親生前的照片，一邊拿著熒光棒與台上的許冠傑合照。(ig圖片)

原來麥雅緻的父親於2021年8月來港迎接外孫小蛋黃的出生，但當時因為防疫條例仍然很嚴格，從外國入境的人士必須隔離，但麥雅緻的父親於隔離期間因為突發性腦出血而送院，翌日離世，麥雅緻當時悲痛萬分。直至今年年初，疫情開始緩和，她才與老公及仔女返三藩市收拾父親的遺物。

麥雅緻的父親於2021年8月來港迎接外孫小蛋黃的出生，但因為突發性腦出血而離世。（IG：@Angie617）

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