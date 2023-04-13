東張西望｜曾志偉生日左擁右抱2女送吻　逼薛家燕公開男友身份

今日（13日）的《東張西望》報道TVB總經理曾志偉於TVB中舉辦生日會，不少藝人亦有到場為他賀壽。而曾志偉接受訪問時亦左擁右抱，左邊有薛家燕，右邊有肥媽陪伴，曾志偉亦開玩笑的說：「唱完生日歌之後呢，得到一個過百歲嘅kiss！」肥媽亦補一句說她與薛家燕加起來應該差不多150歲。

TVB總經理曾志偉生日會。(節目截圖)

薛家燕亦爆笑說：「曾總，我同你講，我好耐冇錫過男人。」曾志偉的反應是立即呆滯，肥媽立即大爆薛家燕說謊：「講大話，你有男朋友，講大話。」曾志偉立即加入「逼供大會」，叫薛家燕坦白一點，更立即問：「你條仔係邊個？講！」三人隨即大笑起來，曾志偉叫薛家燕趁坦白自爆男友身份，當是送給他的生日禮物：「我覺得呢個時候係你承認佢嘅時候。」

家燕姐話佢兩年冇錫過男人。(節目截圖)

薛家燕被問到無力招架，然後只承認是朋友說：「我，我嘅朋友，佢嗌我呢今日就唔好飲咁多酒！」薛家燕立即把重點拉回曾志偉生日這個點上，但被「轉數快」的曾志偉再次把話題帶回薛家燕身上，他亦許願說：「我嘅願望就係你話我知你男朋友係邊個？」之後亦問到薛家燕男友的年紀，薛家燕無奈地自爆：「細過我。」

點知變咗「逼供大會」。(節目截圖)

曾志偉向薛家燕逼供問男友到底幾歲，薛家燕只能吱吱吾吾的混了過去，曾志偉亦問到珊珊見過了男友嗎？薛家燕亦回應：「見過。」曾志偉才肯終結問題說一家人開開心就行。