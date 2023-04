中年好聲音｜李佳谷婭溦黑白雙煞搶Fo　龍婷孖彭家麗玩跳唱神同步

無綫綜藝歌唱真人騷《中年好聲音》本周日(16日)播出的第20集,七強選手聯乘七位專業歌手合唱爭入六強,專業歌手包括韋綺姍、彭家麗、雷有輝、張崇德、吳浩康、林二汶以及谷婭溦,而本回合的嘉賓評審是資深歌手陳潔靈。今集的出場名單是《一路上有你》李佳+谷婭溦、《一切也願意》龍婷+彭家麗、《我的快樂時代》顏志恒+吳浩康、《不要重播》羅啟豪+張崇德、《Tonight I Celebrate My Love For You》吳大強+韋綺姍、《留住我吧x情人》周吉佩+雷有輝以及《Can’t Take My Eyes Off You》支嚳儀+林二汶。

李佳(白衫)同谷婭溦化身黑白雙煞。

連把聲都Match,肥媽大讚兩人合拍。

累積排名分數暫時最高的李佳,與谷婭溦合唱《一路上有你》,同樣細細粒的兩人以黑白雙煞Look上陣,造型上非常合襯,而兩人的歌聲同樣合拍,主持車婉婉笑言:「殺氣好強呀,開埋把聲好有震撼力!」肥媽笑謂:「使唔使咁襯呀,一個黑一個白,連對靴都襯埋,佢哋年齡有啲差距,會唔會唔合拍呢?但出到嚟好合拍喎,好多人合唱好似搶包山咁,但你哋兩個係幫到對方。」

龍婷孖彭家麗跳唱。

累積排名分數暫時排第二的龍婷今回再有新突破,她與彭家麗跳唱《一切也願意》,兩人以黑色型格西裝Look上陣大晒性感舞姿,跳舞動作更是神同步,十足雙妹嘜,陳潔靈大讚龍婷夠大膽:「嚟到準決賽,仲可以咁大膽去改變自己形象,好鍾意你嗰種魅力。」張佳添則指樂於見到龍婷再次突破自己:「Show到畀我哋睇你係百變嘅,今次你嘅表演唔再係旺角Busking嘅歌手,而係舞台上面嘅歌手!」

龍婷集集都有驚喜,同彭家麗跳舞神同步,十足雙妹嘜。

上集陷入危機的Bill哥哥吳大強化身緊張大師,瘋狂Chur爆韋綺姍練歌,令韋綺姍忍不住對他說:「你唔好整到我咁Stress啦!」去到正式比賽時,兩人以黑金Bling Bling造型上陣,外型上襯到絕,而表演去到尾聲時,Bill哥哥在台上玩突襲對韋綺姍做了一個大膽舉動,結果引爆全場尖叫不斷!究竟與韋綺姍鬧意見分歧的大強,最終又能否走出被淘汰的危機?

吳大強、韋綺姍賽前鬧意見分歧,究竟會唔會影響到佢哋嘅表現呢?

吳大強仔仔吳偉豪都有嚟撐場。

至於累積排名分數暫時最低的支嚳儀,與林二汶合唱《Can’t Take My Eyes Off You》,今集「黃金戰衣」上身的支嚳儀重啟甜美Mode,在台上獻唱時又扭又跳,活力十足,惟支嚳儀比賽前失聲了三天,她賽前直言:「前幾日失咗聲, 好感恩今日有啲聲喇,我點都會盡力而為,就算走音我都要唱!」