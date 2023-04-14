中年好聲音｜李佳谷婭溦黑白雙煞搶Fo　龍婷孖彭家麗玩跳唱神同步

無綫綜藝歌唱真人騷《中年好聲音》本周日（16日）播出的第20集，七強選手聯乘七位專業歌手合唱爭入六強，專業歌手包括韋綺姍、彭家麗、雷有輝、張崇德、吳浩康、林二汶以及谷婭溦，而本回合的嘉賓評審是資深歌手陳潔靈。今集的出場名單是《一路上有你》李佳+谷婭溦、《一切也願意》龍婷+彭家麗、《我的快樂時代》顏志恒+吳浩康、《不要重播》羅啟豪+張崇德、《Tonight I Celebrate My Love For You》吳大強+韋綺姍、《留住我吧x情人》周吉佩+雷有輝以及《Can’t Take My Eyes Off You》支嚳儀+林二汶。

李佳（白衫）同谷婭溦化身黑白雙煞。

連把聲都Match，肥媽大讚兩人合拍。

累積排名分數暫時最高的李佳，與谷婭溦合唱《一路上有你》，同樣細細粒的兩人以黑白雙煞Look上陣，造型上非常合襯，而兩人的歌聲同樣合拍，主持車婉婉笑言：「殺氣好強呀，開埋把聲好有震撼力！」肥媽笑謂：「使唔使咁襯呀，一個黑一個白，連對靴都襯埋，佢哋年齡有啲差距，會唔會唔合拍呢？但出到嚟好合拍喎，好多人合唱好似搶包山咁，但你哋兩個係幫到對方。」

龍婷孖彭家麗跳唱。

累積排名分數暫時排第二的龍婷今回再有新突破，她與彭家麗跳唱《一切也願意》，兩人以黑色型格西裝Look上陣大晒性感舞姿，跳舞動作更是神同步，十足雙妹嘜，陳潔靈大讚龍婷夠大膽：「嚟到準決賽，仲可以咁大膽去改變自己形象，好鍾意你嗰種魅力。」張佳添則指樂於見到龍婷再次突破自己：「Show到畀我哋睇你係百變嘅，今次你嘅表演唔再係旺角Busking嘅歌手，而係舞台上面嘅歌手！」

龍婷集集都有驚喜，同彭家麗跳舞神同步，十足雙妹嘜。

上集陷入危機的Bill哥哥吳大強化身緊張大師，瘋狂Chur爆韋綺姍練歌，令韋綺姍忍不住對他說：「你唔好整到我咁Stress啦！」去到正式比賽時，兩人以黑金Bling Bling造型上陣，外型上襯到絕，而表演去到尾聲時，Bill哥哥在台上玩突襲對韋綺姍做了一個大膽舉動，結果引爆全場尖叫不斷！究竟與韋綺姍鬧意見分歧的大強，最終又能否走出被淘汰的危機？

吳大強、韋綺姍賽前鬧意見分歧，究竟會唔會影響到佢哋嘅表現呢？

吳大強仔仔吳偉豪都有嚟撐場。

至於累積排名分數暫時最低的支嚳儀，與林二汶合唱《Can’t Take My Eyes Off You》，今集「黃金戰衣」上身的支嚳儀重啟甜美Mode，在台上獻唱時又扭又跳，活力十足，惟支嚳儀比賽前失聲了三天，她賽前直言：「前幾日失咗聲， 好感恩今日有啲聲喇，我點都會盡力而為，就算走音我都要唱！」