馬賽帶囡囡到郊外放生大量牛蛙　被網民狠批冇常識等同殺生危害大

現年35歲的馬賽（現名馬菀迎）近年鮮有參演戲劇作品，現時與老公及囡囡定居北京的她，不時拍片分享日常生活。日前馬賽上載了一段影片，並寫道：「放生，️護生，我愛你就像愛我自己一樣。」片中所見，身穿黑色皮褸同長褲的馬賽，孭着Chanel手袋，雖然已經是一女之母，但身形依然苗條，完全沒有發福。今次去到郊外，馬賽帶着囡囡同多位朋友，他們還專程帶來了大量魚、烏龜、鱔魚、蛙等，全部都裝在膠帶內，之後她就指着講道：「你們要自由了。」



馬賽現時與老公及囡囡定居北京。（微博@馬賽兒Sire）

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原來馬賽此行是準備放生袋中的動物，見她拿着一大袋蛙，並解開綁着膠袋的繩，之後將蛙全部放出來，她還與囡囡Camellia一起進行告別。不過此舉就掀起網民熱議，有人留言狠批她沒有常識，又指出她所放生的是牛蛙，不能亂放生，會破壞生態平衡。對此，馬賽似乎事前並不知情，反問道：「呀 不行嗎？會不會生活不了？」

掀起網民熱議！（網上截圖）

據知因美洲牛蛙是外來物種而且體型較大，有機會捕食本地原生的昆蟲、兩棲及爬行類，甚至小型的哺乳類動物等，若牛蛙一旦成功在本地野外落地生根，情況將一發不可收拾。而被放生的牛蛙極可能因適應不到野外環境而病死或餓死，分分鐘放生等於放死，而大量的屍體有機會污染當地環境，亦可能影響當地其他的物種，甚至破壞整個原生生態！今次馬賽放生的行為遭到外界質疑，還提出反問，看來她事前沒有做足功課，以為自己在做善事，但想不到會好心做壞事。