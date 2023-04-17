周星馳心想事成符終極幸運兒現身　大馬金髮KOL獲VIP房接見攞簽名

周星馳（星爺）自從開通IG賬戶後，不時會出Po與網民互動。今年大年初二，星爺更拍片即席寫揮春，預告會贈送給有緣人「心想事成符」，吸引超過五萬名網民留言，圈中人陳冠希、阿Sa蔡卓妍、楊秀惠、AK江𤒹生、Day@COLLAR 、蔡思貝、王菀之等等都爭相留言望做有緣人。最後星爺由原本只有20位名額，加碼「寫符」讓更多人受惠。

周星馳喺今個新年限量推出「心想事成符」贈有緣人。（IG@stephenchow）

原來當中有超級幸運兒獲星爺親自接見送出親簽簽名，還可以與神級偶同枱食飯，真是畢生難忘的經歷。這位來自馬來西亞的超級幸福兒名叫Jenn Chia，是一名KOL粉絲人數超過50萬人，經常扮鬼扮馬拍搞笑片，而她的IG簡介則以數位創作者介紹自己。當日Jenn 在星爺的Post上以英留言：「我的夢想是遇見你。 你在我人生中佔據很重要位置，也是我創作很多視頻的靈感來源。 我甚至從看你的電影學習到廣東話。 星爺什麼時候可以見到你本尊 🥺🥺🥺🥺🙏🙏🙏」。結果星爺回覆一句：「隨時！會來香港嗎？」

來自馬來西亞嘅Jenn Chia同男朋友一齊到港。（IG@soimjenn）

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Jenn當然不會錯過機會，在上月底與男友人專誠來港，由上機一刻到見到星爺真人都難掩興奮心情，不停瘋狂大笑。起初Jenn只是求見星爺五分鐘，結果獲安排豪華的VIP房間，由星爺介紹一齊食美味潮州菜。她含情默默地望住星爺為她在少林足球卡上簽名，之後再自己拎住張卡掩面笑到見牙唔見眼，懷著感恩的心留吾：「我遇到了 @stephenchow!!!! 🥹 謝謝你實現了我的夢想 #CreateWithStephen」。

Jenn Chia見到星爺，真係開心到癲咗。（IG@soimjenn）

攞住簽名卡笑到見牙唔見眼。（IG@soimjenn）

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