Lucy李元元榮升姐姐兩個月　媽媽公開呷醋過程：又話個妹冇人錫

現年5歲的人氣童星李元元（Lucy）行為活潑又搞怪，不時都會扮鬼扮馬，Instagram坐擁39.5萬粉絲，可見她深受網民喜愛。今年二月，李璨琛與梁志瑩（Sophia）誕下細女Sucy，肥嘟嘟面頰、眼大大加上搞笑表情，與家姐LUCY猶如餅印，圈粉無數，令她成為家姐的「最強對手」。

Lucy的妹妹Sucy。（IG/@lucy.is.good）

昨日（18/4）Sophia曬出Lucy與妹妹對話的影片，當中見到Lucy一邊撫摸着妹妹一邊自言自語：「你望吓我個嘴⋯⋯冇人錫你㗎，同埋覺得你好核突，同埋你知唔知我哋個個人都覺得你好麻煩。」而媽媽就在帖文中寫到：「又咒個妹爛咀，又話個妹冇人錫，仲開始嫌個妹麻煩😂😂😂😂😂 #阿家姐一輪嘴對住個妹EE吟吟 #講嗰句冇人錫你㗎隻手八婆到😂 #阿妹幾型 #全程擰咩面。」令網民笑言：「Lucy係咪已經感受到地位受到威脅，要對妹妹下馬威」、「Lucy將李老母以前對佢嘅說教，用返同一種形態對阿妹」、「話個妹其實開始呷醋」。

Lucy一邊撫摸着妹妹一邊自言自語（IG/@lucy.is.good）

雖然看起來Lucy變成「衰家姐」，但是私底下非常愛錫妹妹，早幾日Lucy第一次到朋友家過夜，離開前嘅非常黐纏向妹妹問道：「妹妹，你乖乖留喺屋企，我會好掛住你，你係咪都掛住我！」

Lucy好錫妹妹。（IG/@lucy.is.good）

Lucy照顧妹妹。（IG/@lucy.is.good）

點擊下圖看更多相關圖片：

+ 11

回顧Lucy李元元 20個爆笑時刻：